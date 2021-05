A nyelvoktatás gondjaira figyelmeztetnek

Aggasztónak tartja a magyar nyolcadikos diákok román nyelv és irodalomból elért próbavizsga-eredményeit a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) – tudatja a szervezet tegnapi közleményében. Az összesített eredmények vizsgálata alapján ugyanis kiderült, hogy különösen a nyelvi szempontból izolált környezetben, tömbmegyékben vagy többségében magyar lakosságú vidékeken működő tanintézményekben 40 százaléknál is alacsonyabb átmenési arányt jegyeztek.

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az eredmények nagyon gyengék azon tanintézetekben is, ahol a vírushelyzet miatt az elmúlt esztendőben hosszabb ideig nem sikerült biztosítani az oktatás valamilyen formáját, valamint ahol jelentősebb arányban iskoláznak be hátrányos körülmények között élő diákságot. „Megítélésünkben a gyenge eredményeket részben az okozta, hogy az új tananyag bevezetésekor, négy évvel ezelőtt elmaradtak a román nyelv oktatási szemléletváltását célzó további, kiegészítő intézkedések. Az akut tankönyv- és segédanyaghiány, a mérési-értékelési követelmények, standardok kidolgozása terén 3 évig fennálló késlekedés és a mai napig érezhető bizonytalanság, következetlenség, illetve az új szemléletű oktatást alkalmazó pedagógusok célzott, átfogó továbbképzésének a hiánya eredményezték a jelenlegi próbavizsga eredményeit” – fogalmaznak a pedagógusok.

Aggodalommal látják azt is, hogy a júniusban nyolcadikos záróvizsgát tevő, ősszel kilencedik osztályt kezdő fiatalok helyzete a „kisérettségi” után sem tekinthető megnyugtatónak, hisz máig stagnál a középiskolai tanterv kidolgozása, és nincs semmilyen kilátás a speciális román tananyag kidolgozására, alkalmazására vagy új tankönyvek kiadására. Ugyanakkor aggasztónak tartják azt az egyre gyakoribb jelenséget is, hogy „a vizsgára való felkészítéssel egyidőben a román nyelv alapszintű megtanulása is adott helyzetekben a közoktatásból a magánszférába kerül, fokozván az esélyegyenlőtlenséget”.

A román nyelv oktatása, különösen tömbmegyékben vagy nyelvi szempontból izolált közösségekben, idegen nyelvi oktatás-módszertani eljárásokat igényel – hangsúlyozzák. „Ezen pedagógiai kompetenciák alapos és általános fejlesztését átfogó és következetes továbbképzési programokkal lehet csak biztosítani. Javasoljuk és szorgalmazzuk ezért egy országos, kormányzati vagy európai alapokból finanszírozott komplex, nyelvoktatás szemléletű továbbképzési program kidolgozását, amely biztosíthatja a kisebbségi román nyelvoktatásban érintett összes pedagógus (tanítók, általános és középiskolai tanárok) felkészítését, illetve egy állandó szakértői munkacsoport felállítását, amely a román nyelv tanulását támogató tananyagok és követelmények összehangolását biztosíthatja” – áll a közleményben.

Stratégiai fontosságú és halaszthatatlan intézkedésnek tartják továbbá az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ (Centrul National pentru Politici și Evaluare în Educație) kisebbségi kirendeltségének mielőbbi létrehozását és működtetését. A mától folytatódó tanév fennmaradó időszakának kihívásaira való tekintettel végül arra biztatják a pedagógusokat, hogy az érvényben levő tételminták követelményeire (szövegértés és szövegalkotás) helyezve a hangsúlyt biztosítsák tanítványaik minél jobb felkészítését a közelgő vizsgára.