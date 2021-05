Oltás előjegyzés nélkül

Péntektől előjegyzés nélkül is jelentkezhetnek az igénylők a koronavírus elleni vakcinára az ország bármely oltási központjában. A 60 év felettieket egész nap, a 60 év alattiakat csak 14 órától kezdődően fogadják az oltóközpontokban, de továbbra is elsőbbséget élveznek azok, akik az internetes előjegyzési portálon foglaltak maguknak időpontot – pontosította tegnapi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghiță katonaorvos, a romániai oltáskampány koordinátora.

Tegnap az ország hét katonakórházában egyhetes oltási maraton kezdődött: a nonstop üzemmódra váltott intézményekben előjegyzés nélkül bárkinek beadják a vakcinát, és szintén keddtől több mint háromezer családorvosi rendelő is bekapcsolódott az oltási kampányba. A háziorvosok a Johnson & Johnson által előállított vakcinával oltanak. Jelenleg közel 18 ezer dózis oltóanyag áll rendelkezésükre az ország húsz megyéjében.

A hétvégén a bukaresti nemzeti könyvtárban és a Sala Palatului koncertteremben is oltási maratont rendeznek – emlékeztetett a koordinátor.

Országos viszonylatban eddig 105 magánvállalat, közöttük 31 vendéglátó-ipari egység kezdte el alkalmazottjainak tömeges immunizálását koronavírus ellen – tájékoztatott ugyancsak tegnap Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, az oltáskampányt koordináló bizottság alelnöke. Elmondta, a cégeknél mobil csapatok biztosítják az immunizálást, eddig összesen 47 ilyen csapat szállt ki a vállalatok kérésére, és 5011 alkalmazottat sikerült ez idáig beoltani így, a legtöbbet, 1888-at Bukarestben. Bihar megyében 885, Dolj megyében 504 és Brassó megyében is 500 alkalmazottat oltottak be már. Baciu szerint vannak olyan megyék, ahonnan még nem jelentkeztek cégek, a legnagyobb számú kérést (15-öt) Fehér és Hunyad megyében regisztrálták, majd Bihar és Dolj megye következik 14–14 céggel.

Kedvezmények a beoltottaknak

A koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozások alóli mentesség bevezetését helyezte kilátásba tegnap Florin Cîțu miniszterelnök azok számára, akik beoltatják magukat a betegség ellen.

A kormányfő szerint a legfertőzöttebb térségeknek számító nagyvárosokban az oltáskampány felpörgésével sikerült megfékezni a fertőzések terjedését. Példaként Kolozsvárt említette, ahol a (felnőtt) lakosság 34, illetve Bukarestet, ahol a lakosság 30 százaléka kapta már meg az oltás mindkét adagját.

Cîțu szerint a nyitás június elsejére beígért megkezdése azon múlik: sikerül-e addig legalább ötmillió állampolgárt beoltani, ami a felnőtt lakosság 30 százalékának felel meg. A hatóságok olyan könnyítéseket terveznek az idegenforgalmi szezon idejére, mint a maszkviselési kötelezettség feloldása a strandokon és hegyvidéki kirándulásokon, a vendéglátóhelyek és tengerparti szállodák teljes (kapacitásuk 100 százalékával történő) megnyitása a beoltott vendégek előtt.

A kormányfő lehetségesnek nevezte a jelenleg betiltott rendezvények engedélyezését is az immunizált résztvevők számára, amennyiben a bukaresti és kolozsvári kísérleti színházi előadások és koncertek pozitív tapasztalatot hoznak.

Cîțu szerint azonban a maszkviselési kötelezettség feloldásával megvárnák augusztus elsejét, amikorra 60 százalékos átoltottságot remélnek elérni a felnőtt lakosság köré­ben. A csaknem húszmilliós Romániában a beoltható, 16 év feletti (16,1 milliós) lakosság 21 százaléka (3,38 millió ember) kapta meg az oltás első, illetve 12,6 százaléka (2,03 millió ember) a vakcina mindkét dózisát.

Tegnap egyébként meghaladta az egymilliót a koronavírus-fertőzésből felgyógyultnak nyilvánítottak száma, így a lakosság legalább öt százaléka hivatalosan is átesett a fertőzésen. Április elején, a járvány harmadik hullámának tetőzése idején Beatrice Mahler, a bukaresti Marius Nasta Tüdőkórház vezetője úgy vélekedett: a koronavírus-fertőzöttek valós száma mintegy négyszerese lehet a hivatalos nyilvántartásokban szereplőkénél. A különbség nemcsak a tünetmentesek magas számának tulajdonítható, hanem annak is, hogy mióta a teszteket a gyógyszertárakban is meg lehet vásárolni, megszaporodott a „rejtőzködő” fertőzöttek száma, akik – a kéthetes elkülönítést elkerülendő – nem jelentik be a hatóságoknak, ha pozitív eredményt mutat az otthon elvégzett gyorstesztjük.