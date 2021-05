A szerződésmegújításról, illetve a havi juttatásról szóló határozattervezetet ismertetve a városvezető elmondta: az elmúlt öt esztendőben változatlanul havi négyezer lejjel támogatták az egyesületet, ám azóta igencsak megemelkedtek a különféle szolgáltatások árai, ezért egyetért azzal, hogy jelentősebben, hatezer lejre növeljék a támogatást. A tanácstagokat arról biztosította, a növelés a városháza számára nem jelent gondot, az új költségvetést már e többletkiadás figyelembe vételével állították össze.

Cseresznyés Emília az egyesület nevében megköszönte, hogy számíthatnak a baróti önkormányzatra. Nem az innen származó pénz az egyetlen bevételük – akadnak külföldi támogatóik és állami pályázatokon is részt vesznek –, de ez a legkiszámíthatóbb, számukra legtöbbet jelentő. Mint mondotta, a tavalyi év nekik is nehéz volt, mert az általuk gondozott fiatalokkal a virtuális térben való kapcsolattartás sokkal nehezebb, arról nem is beszélve, hogy zömük szociálisan hátrányos környezetben él és nincs megfelelő eszközük ahhoz, hogy a világhálóra tudjanak csatlakozni.

Az előterjesztett javaslatot minden jelen levő tanácstag támogatta.