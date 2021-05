Egyöntetűen megszavazta tegnap a sepsiszentgyörgyi tanács azt a határozatot, amelyben az önkormányzat kifejezi abbeli szándékát, hogy megvásárolja az egykori dohánygyárat. Antal Árpád polgármester hangsúlyozta: magától az adásvételtől még messze állnak, rengeteg kérdést kell még tisztázni, többek között az állammal (a pénzügyminisztériummal) is egyeztetésekre lesz szükség, mert a város részletekben szeretné törleszteni az ingatlan árát.

Az elöljáró elmondta: az 1902–1910 között épült egykori szemerjai dohánygyár az 1989-es rendszerváltás utáni magánosításkor a Galaxy Tobacco részvénytársaság tulajdonába került, de 2009-ben bezárt. A cég ellen csődeljárást indítottak, vagyonát pedig 2020 végén kezdte értékesíteni a felszámolóbiztos. Mivel műemlékről van szó, az állam (a művelődési minisztérium) elővásárlási joggal rendelkezik, ám nem kívánt élni vele, ahogy a sorban következő megyei önkormányzat sem. A sepsiszentgyörgyi azonban igen: ezt rögzíti a tegnapi, rendkívüli ülésen elfogadott határozat.

Azt, hogy valóban meg tudja-e venni a város a hajdani dohánygyárat, még ezután dől el – hangsúlyozta a polgármester. Az épületegyüttes értékét a szakértők 6,34 millió euróra becsülik, a csődbiztos azonban jóval kevesebbet, 4,9 milliót követel, és ezt kell kifizetni. A megyeszékhely költségvetéséből azonban nem lehet egyszerre ennyi pénzt kirántani, ezért részletfizetésben próbálnak megegyezni a pénzügyminisztériummal, az össszeg bő 90 százaléka ugyanis – az évek alatt felhalmozott adósság fejében – az államhoz megy, de a környezetvédelmi alapnak is vannak követelései. És sok más rendeznivaló is van, például a gyárban maradt nyersanyag eltüntetéséről, a gépek sorsáról is dönteni kell.