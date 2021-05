Súlyos etnikai és nyelvi diszkrimináció áldozatai több mint két hónapja a Profi üzletlánc sepsiszentgyörgyi Sugás áruházban működő egységének magyar alkalmazottai, a februárban kinevezett román üzletvezető ugyanis sorozatosan támadja őket, megtiltva, hogy anyanyelvükön beszéljenek egymással és a vásárlókkal – ismertette Benkő Erika. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója szerint a szervezet az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult az egyik időközben felmondott alkalmazott panasza nyomán – melyet továbbiak is megerősítettek –, az ilyen esetekben alkalmazandó szankciót kérik, illetve a multinacionális vállalat romániai vezetőségét is megkeresték az ügyben, egyebek mellett az üzletvezető áthelyezését kérve.

A szolgálat vezetője megdöbbentőnek és felháborítónak tartja, hogy nyelvi jogokat és etnikai méltóságot sértő munkahelyi zaklatás tapasztalható Sepsiszentgyörgyön, egy magyar többségű városban. A szervezetet az alkalmazottak keresték meg, borzasztónak írva le az állapotokat, amióta az új román üzletvezetőt kinevezték. Az elmondottak alapján már megérkezését követően látványosan kimutatta ellenszenvét a magyar alkalmazottak irányába, és a helyzet azóta folyamatosan romlott. Amint az az országos kirekesztés elleni testület, valamint a nagyvállalatnak küldött megkeresésekben is részletesen szerepel, a viselkedése nyomán már az első napon ketten felmondtak, azóta pedig összesen heten hagyták ott az egységet. A panaszosok szerint a „vérgőzös nacionalista üzletvezető hölgy” szigorúan megtiltotta a magyar alkalmazottaknak, hogy egymás között az anyanyelvükön beszéljenek, illetve a vásárlókkal is csak román nyelven szabad kommunikálniuk. A panaszosok szerint folyamatosan azt hangoztatja, hogy Romániában élnek, és itt román nyelven kell beszélni, illetve arra is hivatkozik, hogy érteni akar mindent, amiről szót váltanak. A panaszosok szerint az egész egységben nagyon rossz a hangulat, az üzletvezető viselkedése minősíthetetlen, túlmegy minden határon, több esetben az is előfordult, hogy az egymással anyanyelvükön, azaz magyarul beszélő vásárlókat is felszólította, hogy használják a román nyelvet.

Benkő Erika hozzátette: egy azóta már távozott alkalmazott volt hajlandó, hogy személyazonosságát felfedve nyújtsa be a panaszt, a többiek, még ott dolgozók (összesen öten) a munkahelyük elvesztése miatti félelmük okán csak névtelenül volt hajlandóak tájékoztatni a helyzetről a szolgálatot. A munkahelyi diszkriminációnak sajnos van egy ilyen oldala, mely a 22-es csapdájának is vehető, azaz sokan nem merik nyilvánosság elé tárni a visszaéléseket, mivel félnek a retorzióktól, köztük az esetleges elbocsátástól. Az igazgató örömét fejezte ki, hogy a folyamatos megfélemlítésnek kitett alkalmazottak megkeresték őket, tudatában annak, hogy az alkotmány által biztosított jogukat csorbítják a munkahelyen. Benkő Erika szerint alaposan körüljárták az ügyet, első körben az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordultak, továbbá a Profi országos vezetőségét is megkeresték, kérve, hogy szankcionálják az üzletvezetőt, és helyezzék el a megyeszékhelyi állásából. Az elkövetkezőkben az üzletlánc külföldi érdekeltségű tulajdonosainak is felhívják a figyelmét az esetre.

Benkő Erika abbeli meggyőződésének is hangot adott, hogy a sikeres üzletpolitika alapja, hogy a vásárlókat anyanyelvükön szolgálják ki, és az alkalmazottakat ne korlátozzák az anyanyelvhasználatban. E meglátás mentén és a fentebb leírt esetek megakadályozása érdekében egy olyan reális nyelvpolitika kidolgozását szorgalmazzák, amely elejét veszi, veheti az ilyen megdöbbentő helyzeteknek.

Az igazgató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy pozitív példák is vannak a magyar nyelvhasználatra. A Sepsi Value Centre-ben található KFC az egyik ilyen, ahol teret biztosítanak a magyar személyzetnek és a magyar nyelvnek, a másik a Carrefour, ahol sem a magyar feliratokkal, sem az anyanyelvi kiszolgálással nincs gond. A közel két hónapja megnyitott bevásárlóközpontban ugyanakkor, sajnos, nem általános a gyakorlat. Nemrégiben végigjárták az összes üzletet – miután korábban kimondottan a nyelvhasználat kapcsán megkeresték a vezetőséget, és ígéretet kaptak arra, hogy fokozottan odafigyelnek erre az részletre –, és azt kellett tapasztalniuk, hogy sok helyen kizárólag a román nyelvű feliratok és kiszolgálás jellemző. Tíz napja levelet küldtek minden egységnek, melyben felhívják a figyelmet a magyar nyelvhasználat fontosságára.

Benkő Erika a sepsiszentgyörgyi mellett két aktuális partiumi esetet is ismertetett, amelyek kapcsán szintén az országos diszkriminációellenes testülethez fordultak. Mindkét eseteben Bonta Zenoviu szatmárpálfalvi polgármester ellen nyújtottak be panaszt, miután az elöljáró kezdeményezte, hogy a községi Soltész János Általános Iskolát Ion Barbu névre kereszteljék át. A helyiek beszámolói alapján magyarellenes megnyilvánulásai az önkormányzaton belül is tapasztalhatóak, a község jegyzőjét több rendben zaklatta és diszkriminálta magyar mivolta miatt, továbbá akadályozza munkájukban azokat az önkormányzati dolgozókat, akik magyarok vagy az RMDSZ-szel szimpatizálnak.