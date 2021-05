Vendégelőadás. Május 25-én, kedden vendégelőadással érkezik a Tamási Áron Színházba a Nagyvárad Táncegyüttes, mely 19 órától Katonaének című műsorát mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek. Jegyet vásárolni a központi jegyirodában, illetve előadás előtt egy órával lehet.

Könyvbemutató

Ma 18 órától az ozsdolai Zsögön Zoltán Művelődési Otthonban bemutatják Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész A kézdiszéki kisállattartás történetéből című könyvét. A szerzővel dr. Constantinescu Herman beszélget.

Kiállítás

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményeinek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is láthatóak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőtől szerdáig és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig. A belépő felnőtteknek 5 lej, gyermekeknek és nyugdíjasoknak ingyenes.

BÁNYAI-SZABADOS KATALIN nagyváradi képzőművész egyéni tárlata május 8-ig látogatható a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. A festményeiről, grafikáiról, linómetszeteiről ismert alkotónak Kovásznán a 2020-as országos karantén­időszak alatti nagy méretű, horgolással készült műalkotásait állították ki. A kiállítás társszervezője a nagyváradi Tibor Ernő Galéria. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.45-től Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő), 17 órától Scooby (magyarul beszélő), 18.30-tól Éden (román felirattal), 19 órától Az igazság (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház május 8-án, szombaton és május 9-én, vasárnap 11 és 17 órától a Tündérek tenyerén babaszínházi előadását játssza a társulat stúdiótermében. Ajánlott életkor 9 hónap–3 év, szülői vagy nagyszülői felügyelettel. Az előadás meghitt térben zajlik, amelybe jelen körülmények között legtöbb 15 szülőt és kisbabát tudnak befogadni. A játék időtartama kevesebb mint fél óra. További tudnivalók, valamint jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon igényelhető.

Zene

Az idei hangversenyévad következő koncertjére május 7-én, pénteken 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Ezúttal a Plugor Sándor Művészeti Líceum kórusainak és zenekarainak közös műsora örvendezteti meg a közönséget. Az előadásra érvényesek a 2020/2021-es hangversenyévadra váltott bérletek, emellett szabadeladásban is lehet jegyeket vásárolni, a teljes árú jegy 30, a kedvezményes 15 lejbe kerül. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatóak. A bérlettel rendelkező nézőknek az előadás előtti napokon helyjegyet kell váltaniuk a városi jegyirodában, telefon: 0267 312 104.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Hálózati munkálatok miatt május 7-én, pénteken 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Kökösben, Bácsteleken, Uzonfüzesen, a kökösi Lukoilnál, illetve a 3-as, 8-as és a 10-es transzformátorállomás körzetében.

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS. A Tega Rt. ma Dálnokban, pénteken Nagypatakon, május 10-én, hétfőn Nagyborosnyón és Kisborosnyón gyűjti a szelektív hulladékot. Felhívják a nagyborosnyói, kisborosnyói, kispataki, feldobolyi, cófalvi, lécfalvi és várhegyi lakosok figyelmét, hogy a Nagyborosnyó helyi önkormányzatával kötött szerződés értelmében a Tega ezentúl minden hét szerdáján szállítja el a hulladékot a felsorolt településekről.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán Zoltán Sándor gombaszakértő szerdán és pénteken 8 és 10, vasárnap pedig 9 és 11 óra között átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

ÚJ ELÉRHETŐSÉG. Május 4-én megváltozott a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség központi e-mail-címe, az új elektronikus postacím: ajofm.cv@anofm.gov.ro.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat, egy hibás égőt vagy bármi mást. A közvilágítással kapcsolatos gondokat, észrevételeket a 0751 586 462-es telefonszámon bármilyen órában be lehet jelenteni, a kisebb meghibásodásokat (például a kiégett villanykörték cseréjét) 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-cí­men érhető el.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom, Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fiatal tehetség program

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal tehetség programja felvételt hirdet a 2021–2022-es tanévre a szeptemberben 5. osztályba lépő diákok számára Sepsiszentgyörgyön. Jelentkezni augusztus 30-ig lehet. A program a városvezetés támogatásával tehetséggondozással foglalkozik, képzésein olyan ismereteket ad át, amelyek a gyerekek tájékozottságát és világlátását bővítik élményalapú oktatás formájában, szombati foglalkozásokon. A diákok például megtanulnak újraéleszteni, a pénzzel bánni, kipróbálhatják magukat riporterként, megismerkedhetnek a robotika tudományával, betekinthetnek a jövőkutatás rejtelmeibe. A program ingyenes. Információ és jelentkezés: https://fit.mcc.hu/jelentkezes.html.