Oltanak a családorvosok is

A megye térségei nincsenek mindenütt lefödve az oltási kampányban részt vevő családorvosokkal, de ez nem jelent hátrányt, mert bárki bárhol jelentkezhet oltásra, nem fontos, hogy a saját családorvosánál tegye meg – mondotta Ágoston László. Az igazgató úgy véli, akkor is érdemes oltásra jelentkezni, ha csak a szomszédos településen van oltási központ, mert a családorvosok az igénylések függvényében jelentik be vakcinaigényüket. Háromszéken egyelőre a városokban és Gelencén, Sepsibükszádon, Köpecen, Miklósváron, Sepsikőröspatakon, Gidófalván, Bibarcfalván, Kommandón, Sepsiillyefalván, Zágonban, Hidvégen, Uzonban indul holnaptól az oltás, de továbbra is lehet csatlakozni, a kérések szerint kiszállítják az oltóanyagot – mondta Ágoston igazgató.

A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője lapunkat arról tájékoztatta, egy országos rendelkezés szerint mától a Moderna oltóanyag esetében nincs szükség előjegyzésre, enélkül is kérheti bárki az oltást.

Kérdésünkre, hogy az országos beoltottsághoz képest Kovászna megye miért maradt le – egyes kimutatások szerint hátulról a hatodik a megyék között –, Ágoston László azt mondta: ahol nagyobb arányú volt a fertőzöttség, ott az oltási kedv is nagyobb, de Háromszék e tekintetben szerencsére alulmarad, nem volt olyan sok megbetegedés, mint az említett listát vezető megyékben, ezért az oltási hajlandóság is gyengébb.

Az igazgató szerint a védőoltás az egyetlen módja a koronavírus-járvány megállításának, és azt mondta, intézményük részéről mindent megtesznek, hogy minél több helyszínen legyen elérhető a vakcina.