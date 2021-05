Utcakeresztelő Barátoson

Megkezdték Barátos utcáinak elnevezését. Az eddig hivatalos névvel nem rendelkező utcákat régi, hagyományos nevükre keresztelik, esetenként az utcában lévő létesítményhez fog kapcsolódni a megnevezés. Így lesz például Sport, Iskola, Templom utca is. Ha elkészül az utcanevek listája, azt a prefektúra mellett működő névadó bizottságnak kell jóváhagynia – mondta el érdeklődésünkre Tánczos Szabolcs polgármester.

A névadással párhuzamosan digitálisan is jegyzik a házszámokat, egy-egy lokáció GPS-alkalmazás segítségével lesz könnyen megtalálható. Ez nemcsak a civilek könnyű tájékozódása szempontjából fontos, nagy jelentősége van a 112-es sürgősségi számon tett hívások esetében is. A mentők, rendőrök, tűzoltók könnyen meg fogják találni a bejelentett házszámot, sürgősségi esetben gyorsabban be tudnak avatkozni – értékelte Tánczos. A házszámok digitalizálása költséges művelet, mintegy 25 ezer lejbe kerül, az összeget elkülönítették a község idei költségvetésében.