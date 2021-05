Néppárti győzelem Madridban

A politikus úgy értékelte: győzelméhez kölcsönkapott szavazatok is hozzájárultak, ilyen az első szavazóké, „valamint azoké, akik eddig sosem tekintettek ránk, de most megtették, mert az érdekeiket a sajátjaink elé helyeztük. A fiatalok újból viszontlátják magukat a Néppártban és a liberális politikában” – fogalmazott. Beszélt arról, hogy szeretné, ha ez a lelkesedés Madridból átterjedne egész Spanyolországra és a PP megnyerné a következő parlamenti választást.

A Néppárt 65 mandátummal végzett az élen a kedden rendezett tartományi választásokon, több mint megduplázva képviselői helyeit. A tartományi parlamentben 69 mandátumra lenne szüksége az önálló kormányzáshoz elegendő abszolút többséghez.

A június 8-án megalakuló új tartományi törvényhozás másik jobboldali pártja, a Vox már jelezte, hogy támogatni fogja Díaz Ayuso elnökké választását a parlamenti szavazáson.

Isabel Díaz Ayuso két éve irányítja elnökként a madridi autonóm közösséget. Március elején előrehozott választások kiírását jelentette be, így megelőzve, hogy koalíciós partnere, az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt, valamint a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) bizalmatlansági indítványt nyújtson be ellene.

A választásokon a Ciudadanos nem érte el az ötszázalékos bejutási küszöböt, így kiesett a madridi parlamentből, míg az országot koalícióban kormányzó szocialisták 37 mandátumukból 24-et őriztek meg a fővárost is magában foglaló tartományban.

Carmen Calvo miniszterelnök-helyettes úgy nyilatkozott: a PSOE madridi vereségére nem számított. Mint mondta, több mint egy évszázada működő pártként azonban tudják, hogyan kell értelmezni a történteket, és ki tudnak lépni belőle reflexióval és munkával. Véleménye szerint a madridi választási eredmény nem átültethető az ország többi részére.

A jobboldali győzelem figyelmeztetés Pedro Sánchez szocialista kormányfő számára. A baloldal vereségében egyebek mellett szerepet játszott a koronavírus-járvány kezelése – írták a tegnap megjelent legolvasottabb spanyol napilapok. Az ABC jobboldali újság szerkesztőségi véleménycikke szerint Pedro Sán­chez miniszterelnök számára az eredmény azért is katasztrofális, mert pártja nem lett első a baloldalon, megelőzte még a Több Madrid (Más Madrid) párt is.

Az El País újság is arra a megállapításra jutott, hogy a választási eredményekhez részben hozzájárult a Sánchez-féle kormányzás elutasítása is, amely mozgósította a jobboldali szavazókat. A baloldali lap szerint az eredmények túlmutatnak a tartományi kereteken és mindkét nagy politikai blokk esetében átalakulást jeleznek.

Az ABC kitért arra is, hogy Pablo Iglesias, a központi kormánykoalíció kisebbik tagja, az Együtt képesek vagyunk (Unidas Podemos) főtitkára mindössze hárommal tudta növelni tartományi mandátumainak számát. A pártot ő alapította, és ő maga is robbantotta fel – jegyezte meg a cikk, utalva arra, hogy a politikus az eredmények ismeretében nemcsak a lemondását jelentette be, hanem a teljes visszavonulását is a politikától. Iglesias távozását menekülésnek minősítette a konzervatív napilap egy másik írásában, míg az El País arra hívta fel a figyelmet, hogy az utolsó alapító távozásával új korszak kezdődik a pártban, amelynek döntenie kell jövőbeli vezetéséről is.