Anyagi gondokkal küzdenek a sportiskolák

Akárcsak tavaly, idén is pénzügyi gondokkal küzd a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK és a megyeszékhelyi Sepsi ISK, miután a tanügyminisztériumtól kapott finanszírozás akadozik, illetve elapadni látszanak a sportiskolák anyagi forrásai. „Sosem volt ennyire kilátástalan a helyzetünk. A szakminisztériumnak el kellene döntenie, de nagyon hamar, hogy mit is szeretne” – nyilatkozta Farkas Alpár, a kézdivásárhelyi sportklub szakirányítója. „Öt sportágunk van, s a jelen körülmények közt május végén kimerül a költségvetésünk” – jelentette ki Nemes Áron, a sepsiszentgyörgyi tanintézmény vezetője, hozzátéve: teljes felelőtlenség ilyen helyzetbe hozni a sportiskolákat.

Farkas Alpár elmondása szerint a Nagy Mózes SK idei költségvetése 52 ezer lej, amiből eddig 33 874 lejt kaptak meg, ám tartozásaik a szolgáltatóknak és edzőknek már 19 435 lejre rúgnak. „Mi – edzők és gyermekek – a szívünket is kitesszük a versenyeken, egyszerűen felelőtlen hozzáállás ez egyesektől. Valaki fel kellett volna vállalja és elmondja azt, hogy többet senki ne versenyezzen, mert nem szánunk rá egy garast sem, s akkor ehhez viszonyulunk. Négy sportága van a klubunknak, a cselgáncs és az asztalitenisz eredményei minden sportkedvelő által ismertek. A labdajátékokban – kosárlabda, kézilabda – év elején kellett iratkozni a bajnokságokba, senki nem figyelmeztetett, hogy mit terveznek a sportiskolák ellen. Visszaléptetni a csapatokat bajnokság közben büntetéssel jár, és felelőtlenség is lenne a gyermekekkel szemben. Az U18-as lány kosárlabdacsapatunk döntős, fogalmam sincs, hogy milyen pénzből fogunk részt venni a tornán. Helyzetünk rettenetesen elszomorító” – mondta a céhes városi sportvezető.

A Sepsi ISK a 2019-es esztendőben 326 700 lejt költött versenyzésre, ehhez képest idén csak 219 600 lejjel kell beérnie. „Ennek az összegnek az ötöde koronavírus-tesztekre megy el, mert ez volt a sportolás feltétele. Amúgy idén a vírushelyzet miatt a kezdő csoportjainkat nem is állt módunkban versenyeztetni. Minden év egyre nehezebben indul, ezt megszoktuk, ám idén, amikor bajnokságokba iratkoztunk, semmi jele nem volt, hogy a minisztérium ki akarja véreztetni az ISK-t” – nyilatkozta Nemes Áron, a megyeszékhelyi sportiskola vezetője. Bevallása szerint a bajnokságokon való részvétel érdekében az ISK edzői komoly áldozatot hoznak, pénzhiány miatt sokszor saját zsebből fizetik a költségeket. „Jelen pillanatban adósságaink az edzőink és szolgáltatók fele a 65 ezer lejt is elérik, s ezek hétről hétre nőnek. Támogatásért folyamodtunk a polgármesteri hivatalhoz, s bízunk a pozitív elbírálásban. Iskolánk a sepsiszentgyörgyi gyermeksport terén a legjelentősebb intézmény, fontos a felnőtt klubok támogatása is, de 404 helyi gyermek sportolása, egészséges életmódja is előnyt kell hogy élvezzen, hisz ők jelentik a jövőt” – nyugtázta Nemes, aki úgy véli, hogy a jelenlegi tarthatatlan helyzet azzal lehetne megoldható, ha országszerte az ISK-k átkerülnének a helyi önkormányzatokhoz. (t)