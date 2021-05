Előző írásunk

A budapesti Csodák Palotájához hasonló, de annál „kicsit vagányabb” tudományos játszóházat is létrehoznának az egykori sepsiszentgyörgyi dohánygyárban, amelynek adásvételi szerződését jövő héten remélhetőleg alá is írják – jelentették be csütörtökön a város elöljárói azon a gyárlátogatással is egybekötött sajtótájékoztatón, amelyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és miniszterelnök-helyettes is részt vett. Több más ötletük is van, de a városlakóktól is várják az épületegyüttes és a hozzá tartozó, három hektárosnál nagyobb terület hasznosítására vonatkozó javaslatokat.