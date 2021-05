A Sepsi-SIC 1–0-ra vezetett a döntő első meccse után, a zöld-fehérek edzője, Zoran Mikes nem változtatott a szerdai kezdőcsapatán: Jovana Pašić, Orbán Nikolett, Annemarie Gödri-Părău, Rebecca Tobin és Rebekah Gardner. A túloldalon a Szatmárnémeti VSK spanyol trénere, Miguel de Jesus Lopez Alonso cserélt egyet, hiszen Claudia Cuic (Pop) helyett Adreea Huțanut küldte harcba, mellette Patricia Bright, Marina Solopova, Alina Podar és Bria Goss lépett még pályára. A feldobásnál mi hoztuk el a labdát, azonban kimaradt az első és második támadásunk, a szatmáriak maguk is kihagytak egy ziccert, de így is ők vezettek először a mérkőzésen.

Egyenlítettünk, majd kevés ideig nálunk volt az előny, majd újra egálra állt a küzdelem (4–4). Innen lányaink összehoztak egy 8–0-s sorozatot, amire a VSK edzője időkéréssel válaszolt. Sikerült megtörni ritmusunkat, hiszen ezt követően mi csak egyszer pontoztunk, és 14–12-n ért véget a negyed. A második elején felváltva születtek a találatok, egyik gárdának sem sikerült ellépnie a másiktól. A játékrész felénél Andra Mandache kosarával 20–20-ra alakult az állás, a folytatásban mindkét csapat rengeteget hibázott, sok dobás marad ki, és akárcsak a nyitószakasz, ez is pontszegényebbre sikeredett (27–26).

A nagyszünet után megváltozott a játék képe, innen a zöld-fehérek védekezésben és támadásban is egy árnyalattal jobbak voltak a partiumiaknál, és tizenegy pontos vezetésről várták az utolsó negyedet (47–36). A zárószakaszban már határozottabban mi voltunk a jobb csapat, olyannyira, hogy a Szatmár bő négy perc után szerzett csak pontot, azt is büntetőből (57–38). Innen már egyoldalúvá vált a találkozó, amit végül 73–50-re nyert meg a Sepsi-SIC. Csapatunk legeredményesebbje ezúttal is Gardner lett, aki ezúttal 13 ponttal vette ki részét a szentgyörgyiek sikeréből, a vendégektől pedig a 25 egységet jegyző Goss jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, döntő – 2. mérkőzés: Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK 73–50 (14–12, 13–14, 20–10, 26–14). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Vezette: Costin Bogdanescu, Vlad Potra, Claudia Patricia Handrea. Sepsi-SIC: Pašić 7/3, Orbán 10, Gödri-Părău 10/6, Tobin 5, Gardner 13–Ghizilă, Pavlopoulou 7/3, Cătinean 2, Kelemen 7/3, Mandache 12/3, Kovács. Edző: Zoran Mikes. Szatmár: Huțanu 2, Bright 7, Solopova 8, Podar 2, Goss 25/3–Popescu, Kilin 6/6, Neagu, Cuic. Edző: Miguel de Jesus Lopez Alonso.

A harmadik helyért kiírt párharcot az Aradi FCC csapata kettős győzelemmel abszolválta, miután szerdán 90–80-ra és csütörtökön 87–73-ra diadalmaskodott a Brassói Olimpia alakulatával szemben.