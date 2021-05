„Nagyon jó, hogy az idénybeli utolsó Craiova elleni mérkőzésünket megnyertük. Az olténiai csapat ellen egy vereséggel kezdtük a szezont, majd két döntetlen következett, és végezetül érkezett a győzelem is, amelyre már mind nagyon vártunk. Úgy vélem, a Craiova ellen mindig sikerült jól játszanunk, ezúttal is nagyon jó együttessel csaptunk össze. Jól szervezett csapat, amelyet minőségi labdarúgók alkotnak. Természetesen nekik is megvannak a maguk nehézségeik, talán a frissesség hiánya nem tette lehetővé, hogy úgy bontakozzanak ki, ahogy szerettek volna. Úgy vélem, számos problémát okoztunk ellenfelünknek, hiszen kitartóak voltunk, nem hagytuk, hogy gondolkozzanak és azt játsszák, amit szoktak” – nyilatkozta a szerdai mérkőzés után Leo Grozavu vezetőedző.

Az 53 éves szakember úgy véli, amikor győznek, mindig dicséretet kapnak, azonban amikor vereséget szenvedtek a Botoșani vendégeként, akkor mindenki csalódott volt. Szerinte a labdarúgás már csak ilyen. A Botoșani ellen is mindent megtettek, azonban a zsúfolt program miatt nem tudnak minden mérkőzésen kiválóan játszani. Igyekeznek minden találkozóból kihozni a lehető legtöbbet, ami néha sikerül, néha nem. Mindent figyelembe véve, a játékoskeret minden tagja dicséretet érdemel azért, amit ebben a szezonban mutatott.

Grozavu szerint tudták, hogy a playoff visszavágójának elején ismét három nagyon nehéz mérkőzésre számíthatnak. A Craiova elleni találkozót sikerrel vették, viszont újabb bonyolult meccsek következnek két olyan csapattal, amelyek minden valószínűség szerint egymással harcolnak a bajnoki címért. Nem lesz könnyű feladatuk, viszont a rendelkezésükre álló játékosokkal megpróbálnak megtenni minden tőlük telhetőt, azon lesznek, hogy pontokat gyűjtsenek, a győzelemre készülnek, nem a vereségre.

A 7. forduló programja: * playoff: Craiova–FC Botoșani (vasárnap, 19 óra), Kolozsvári CFR–Sepsi OSK (hétfő, 19 óra), FCSB–Academica Clinceni (hétfő, 21.30 óra) * playout: Medgyesi Gázmetán–Astra Giurgiu (szombat, 13.30 óra), FC Dinamo–FC Hermannstadt (szombat, 21.15 óra), Aradi UTA–Jászvásári Politehnica (vasárnap, 14 óra), FC Viitorul–FC Argeș (vasárnap, 16.30 óra), FC Voluntari–Chindia Târgoviște (hétfő, 16.45 óra). (miska)