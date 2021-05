– Édes feleségem, hadd menjek be már én is a vásárra!

– Ó, ember, ember, minek menne, pénz nélkül bolond ott az ember.

– Hát, édes feleségem, legalább szétnézek.

– Bánom is én.

Megyen oszt a szegény ember az országúton. Egyszer csak látja, hogy egy legény kilenc szép ártánydisznót hajt. Azt mondja a szegény ember úgy magában, lassan: – Nem bánnám én,

ha az ördög adná is, csak adna nekem egyet!

Meghallotta ezt a legény, visszafordult:

– Mit mond maga, szegény ember?

– Azt mondtam, hogy nem bánnám, ha az ördög is adna egyet a disznóból, de legalább nekem is volna.

– Ide figyeljen, mind magának adom. Itt van a bot, hajtsa haza, magának adom.

– Ne járassa a bolondját a szegény emberrel!

– Dehogy járatom. Hajtsa, fordítsa vissza! Merre lakik?

Örült a szegény ember, amikor maga elé vette a kilenc szép ártányt. De nem sokáig tartott az öröme, mert a legény utánakiáltott:

– Hej, te szegény ember, én az ördög vagyok! Éjszaka egy órakor megkopogtatom az ablakod. Ha kilenc kérdésemre meg nem válaszolsz, viszlek téged is meg a kilenc ártányt is.

Hajtott szomorúan haza a szegény ember. A felesége a kapuban várta.

– Emberem, kinek a disznóját

hajtod?

– Ne törődj vele, nyisd ki a kaput!

Beterelte a szegény ember a kilenc disznót.

– Te ember, hát kié, mié?

Elmondta oszt a szegény ember, hogy járt, mint járt. Búnak eredtek mind a ketten.

– Mit csináljunk velük, ember? Ólunk sincs, amibe bezárnánk, se enni nem tudok nekik adni. Szurkáld le!

Leszurkálta a szegény ember mind a kilenc ártányt, kicsontolta, betette a füstölőbe. De bizony enni nem mertek belőle a világért se. Este lámpát se gyújtottak, csak búslakodtak a sötétben az asztal mellett. Egyszer csak dobolnak kegyetlenül. Kinyitja az ablakot a szegény asszony, hallgatja a kisbírót. Hát azt dobolták, hogy katonák érkeztek a faluba. Ahova bekopogtatnak, mindenütt szállást kötelesek nekik adni, senki el nem küldheti őket, mert azt megbüntetik.

– Nohát, nálunk oszt jöhetnek,

ember.

Jaj, jaj, alig mondja ki, máris kopogtatnak. Beugrik egy szép katona.

– Adjon isten, jó estét!

– Adjon isten, vitéz uram, üljön le, üljön le!

Helyet törültek a katonának, beszélgettek. A katona éhes volt, hát egyszer megszólalt:

– Gazduram, gazduram, vacsora nem lesz?

– Jaj, vitéz uram, olyan szegények vagyunk, mint a templom egere, nincsen nekünk semmink az égvilágon!

– A pipámra csak akad még egy kis üszök.

– Nézze meg a füstölőben, ott még biztos akad!

Kiment a katona a sötétbe. A füstölőben pislákolt még egy parázs. Rátesz a pipájára, áll fel, hát a fejét beleveri a sok húsba. Megyen be.

– Gazduram, gazduram, huncutok maguk. Azt mondják, hogy nincs ennivalójuk, oszt annyi hús csüng a füstölőben, hogy mindenütt belevertem

a fejem.

Megszólal a szegény asszony:

– Jaj, vitéz uram, nem a miénk az. Az uramnak adta az ördög, oszt éppen máma éjszaka jön érte. Ha kilenc kérdésére meg nem felelünk, elviszi a kilenc ártányt is meg az uramat is. Már fel se bontottam az ágyat, le se akarunk feküdni, így várjuk a halálunkat.

– Édes nénikém, hozzon be a húsból, amennyit bír, süssön-főzzön, majd megfelelek én!

– Akkor jó.

Az ember:

– Eredj, asszony, én majd rakom a tüzet, süssünk-főzzünk!

Nagy volt az öröm, sütöttek-főztek, jóllaktak. Megtörülte a száját a katona:

– No, gazduram, maguk csak nyugodtan pihenjenek le, majd virrasztok én, majd várom én, majd megfelelek én.

Le is feküdtek, de nem tudták lehunyni a szemüket. Várták, hogy mikor veri meg az ördög az ablakot. Éjfél után beszólt az ördög, azt mondja:

– Egy.

– Egy, amerre jöttél – válaszolt a katona.

– Kettő.

– Kettő, amerre visszamégy.

– Három.

– Három kereken sehova se mégy.

– Négy.

– Négyen a pokolba is elmégy.

– Öt.

– Akinek öt kaszás fia van, nem kaszál az maga. Rágyújt a hosszú szárú pipájára, úgy nézi a fiait.

– Hat.

– Akinek hat eladó lánya van, elég annak a maga búja-baja.

– Hét.

– Aki hét kenyeret sütött, annak még most is van a pócon.

– Nyolc.

– Aki nyolc fejőstehenet fej, van annak teje, vaja, túrója, mindene, nem kér a szomszédban.

– Kilenc.

– Aki kilenc ártányt ölt, estére is sült hússal, főtt hússal lakott az jól.

Azzal nagy morogva az ördög elszaladt. Másnap reggel még jól megvendégelték a katonát, bőven adtak neki útravalót is. Azóta is boldogan él a szegény ember meg a szegény asszony, ha meg nem halt.