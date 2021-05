Nem biztos, hogy kell megállapodás

Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri a koronavírus elleni oltásról kiállított igazolásokat, ugyanakkor nem biztos, hogy erről megállapodást is alá kell írni – mondta Florin Cîțu román miniszterelnök tegnap Konstancán.

A kormányfőt a tengerparti vendéglátóipar képviselőivel folytatott egyeztetése után tartott sajtóértekezletén kérdezték Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes előző napi bejelentésével kapcsolatosan, miszerint Bukarest és Budapest hamarosan megállapodást köthet a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről. A témát felvető újságíró megjegyezte: ez premier lenne az Európai Unióban.

„Nem tudom, aláírunk-e ilyen megállapodást. Jelenleg mi elismerjük a magyarországi oltási igazolásokat, és Magyarország is elismeri a mienket. A külügyminisztérium most arról egyeztet, hogy kell-e mindenképpen erről egyezményt is aláírni, vagy sem” – mondta Florin Cîțu.