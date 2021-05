Kézdivásárhelyen az Aritmia.doc című előadás

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum művészei már több ízben dolgoztak együtt, de valójában ez az első hivatalos közös produkciója a két háromszéki színháznak, melynek rendezője Kolcsár József. Az Aritmia.doc című előadás jellegzetessége, hogy performance jellegű, és elsősorban a Prezeng nevű sepsiszentgyörgyi improvizációs zenekar közreműködésének köszönhetően folyamatos változásban van.

Ezenkívül mozgóképek által szeretnék még közelebb vinni a közönséghez az írókat, bemutatva közvetlen környezetüket, jellegzetes mozdulataikat is az előadásban. Így lesz teljes a kép, ilyen körítésben tudnak még hitelesebben megszólalni a 21. század költészetének fontosabb motívumai.

A színészek közül mindenki alaposan beleásta magát valamelyik fiatal költő munkásságába, majd kiválasztott tőle néhány verset, amit úgy ad elő a színpadon, ahogy az illetőhöz a leginkább méltónak találja. A bemutatott költők: Serestély Zalán, André Ferenc, Kulcsár Árpád, Kali Ágnes, Ozsváth Zsuzsa, Horváth Benjámin és Láng Orsolya. Előadók: Benedek Ágnes, Korodi Janka, Pálffy Tibor, P. Magyarosi Imola, Szalma Hajnalka, Pignitzky Gellért és Vass Zsuzsanna. A Prezeng zenekar tagjai: Bocsárdi Magor, Kónya-Ütő Bence, Fekete Zsolt. A videóanyagok operatőre és vágója Dobondi A. Lehel.

A jelenkori erdélyi költészet tehát a kortárs színház nyelvén szólal meg egy olyan produkcióban, mely tartalmilag és formailag egyaránt frissnek, rendhagyónak számít, de amint a címe is sugallja, a teljesség igénye nélkül készült, csupán egyetlen fájl az utóbbi időben Erdélyben született „hasonló kiterjesztésű írott dokumentumok” közül.

A produkciót közönség előtti élő előadásra tervezték, de a járványügyi helyzet miatt a bemutató csupán felvételről volt látható a magyar költészet napján. Most végre élőben is megtekinthető az Aritmia.doc két alkalommal, de aki lemarad ezekről az előadásokról, a Tamási Áron Színház Vimeo videómegosztó platformján továbbra is megnézheti a produkciót. A linket a színház honlapjának előadások menüpontja alatt és a színház Facebook-oldalán találhatják meg az érdeklődők. Az alkotók bíznak benne, a vírushelyzet előbb-utóbb Sepsiszentgyörgyön is lehetővé teszi, hogy élőben is találkozzon a közönség az előadással.