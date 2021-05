Arthur-e a legnagyobb?

Kovács Géza, a botrányban érintett Botos Vadásztársaság vezetője az ügy kapcsán nem óhajtott nyilatkozni, úgy véli – tisztelet a kivételnek –, a média elferdítette a dolgokat, „egy csomó badarságot” közöltek. „Jól mondta a kormányfő, hogy nem Arthur volt a legnagyobb romániai medve. Akkora méretű, mint Arthur, legalább három van az ozsdolai erdőkben. A vadgazdálkodás az Ojtoz-Ozsdola NATURA 2000 Természetvédelmi Területen is meg van engedve” – összegezett megkeresésünkre Kovács Géza.

Pénzes Ágoston polgármester szerint az ügyben megszólalók közül a legtöbben egyik napról a másikra váltak medveszakértőkké, ő maga pedig azt is fájlalja, hogy az őt megkereső román újságírók nem az általa elmondottakat közölték. Pénzes Ágoston egyébként alig fél éve vezeti a községet, ezt megelőzően harminc esztendeig erdészként dolgozott. Lapunk megkeresésére azt hangsúlyozta, neki, mint polgármesternek, semmi köze az egészhez, nem az ő tiszte megállapítani, hogy törvényes volt vagy sem a vadászat, a kilövési engedélyt a Környezetvédelmi Minisztérium bocsátotta ki.

Elmondása szerint tavaly és tavalyelőtt tizenhét alkalommal törtek be a medvék ozsdolai portákra, és okoztak jelentős anyagi károkat, öltek meg számos háziállatot, két szarvasmarhát, juhokat, bárány, kecskét és szárnyasokat pusztítottak el. A panaszlevelek nyomán a medvekárokat az illetékes szervek felmérték, jegyzőkönyvbe vették. Azokat nyolcvanöt százalékban kifizették, három gazda kártérítése folyamatban van.

Ez a medve nem az a medve

Nem csak Ozsdolán, hanem egész Felső-Háromszéken az utóbbi időben háromszorosára nőtt a medvepopuláció – hívta fel a figyelmet a polgármester. Amíg az erdészetnél dolgozott, több száz medvét látott, mondta, hozzátéve, nem azon a részen dolgozott, ahol a hím medvét meglőtték. Ő maga nem is tudott Arthur létezéséről. Egyes sajtótermékekben megjelentek képek az élő és a meglőtt Athurról. Ezek kapcsán Pénzes Ágoston megjegyezte: ha valaki figyelmesen megnézi az élő és a meglőtt állatot, láthatja, hogy az élő medve izmos, széles, robusztus alkatú, míg a meglőtt állat idős, összeesett egyed. A képeken az élő medve bundájának színe világosabb barna, míg a meglőtté feketés, márpedig a medve szőrének színe nem változik meg. Ezek alapján szerinte a két fénykép nem ugyanarról a medvéről készült. Hogy egy medve egy- vagy kétéves, azt könnyen meg lehet állapítani az alkata és a testsúlya szerint, ám attól arrafelé csak megbecsülni lehet, hogy mennyi idős, pontosan megállapítani azt nem lehet. Csak abban az esetben lehet, ha a medvét születésétől megfigyelik, nyakörvvel vagy csippel látják el, nem csak nyolc éve, mint Ar­thur esetében.

Az ozsdolai emberek jelezték, ezelőtt hat-hét évvel hoztak két medvét nyakörvvel, azoknak az életmódját valóban megfigyelték. A polgármester azonban nem hiszi, hogy egyikük Arthur lett volna, inkább brassói medvékre gyanakszik.

Tíz év alatt négy medvét lőttek ki

Azt is megtudtuk, hogy az utóbbi tíz évben Arthurral együtt négy medvét lőttek ki Ozsdola vadászterületén, ami az elöljáró szerint nagyon kevés a nagyméretű túlszaporodással szemben. A Cioloș-kormány előtt a medveállomány szabályozva volt, addig minden évben négy-öt medvére adtak kilövési engedélyt – elevenítette fel.

Elmondása szerint az utóbbi harminc évben három ember hunyt el medvetámadás miatt, többen pedig maradandó sérülést szenvedtek. Szerencsére, az utóbbi öt évben emberre nem támadott a medve Ozsdolán, de ez bármikor bekövetkezhet. Az emberek próbálnak védekezni a nagyvad ellen, de sokszor tehetetlenek a medvékkel szemben.

Az állatnak nagyobb a becsülete

A vadászengedéllyel is rendelkező Lukács Attila méhész, a Tekeres cég vezetőjét, a helyi közbirtokosság tagját is megkerestük. Ő azt hangsúlyozta, a nagyvadak a méhészeknek is nagy károkat okoztak és okoznak. Nála legutóbb öt kaptárt szedett szét egy medve, és a napokban a községi rendőrőrs épülete melletti utcában járt. Elmondása szerint nem csak bocsos medvék járnak be rendszeresen a faluba, a felesége nem mer egyedül kimenni a temetőbe, mert ott is láttak medvét. Az erdőben, amikor fát termelnek ki, mindenhol medveürülékkel találkoznak. „Sajnos a medvéknek nagyobb kezdett lenni a becsülete, mint az itt élő embereknek. Én természetszerető emberként és méhészként tisztelem és szeretem az állatokat, de amikor a mi biztonságunkat, az életünket veszélyeztetik a nagyvadak, akkor azt gondolom, hogy egy emberélet csak értékesebb kellene legyen mint egy vadállaté” – összegezett Lukács Attila.

Nyomoznak az ügyben

Az Ozsdolán lelőtt medve ügyében a Kovászna megyei rendőrség fegyverekkel, lőszerekkel és mérgező anyagokkal foglalkozó osztálya – sajtóhírek alapján – hivatalból kivizsgálást kezdeményezett. Érdeklődésünkre a rendőrségi szóvivő a kézdivásárhelyi ügyészséghez irányított. Utóbbi közlése szerint az ügyben bűnügyi kivizsgálást folytatnak orvvadászat, a szabályostól eltérő körülmények közötti vadászat és illetéktelen fegyverhasználat gyanújával. (sz.)