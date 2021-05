Izsák Balázs felidézte: 2013-ban a makfalvi majálison jelentették be, hogy Székelyföldért megmozgatják Európát, és most elkönyvelhetik, ígéretüket teljesítették, hat éves jogi küzdelem és két nehéz esztendő aláírásgyűjtése után az eredmény egyértelmű: az unió több mint 1,4 millió állampolgára írta alá kezdeményezésüket, és a sajtótájékoztató időpontjáig tíz országban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Lettországban, Szlovéniában, Svédországban, és Litvániában) gyűjtöttek több aláírást, mint amennyit az EU megkövetel.

A kör tovább bővült, pénteken a déli órákban Belgium is csatlakozott a megszabott küszöböt átlépő országok sorához. „Flandria és a flamandok megértették üzenetünket és csatlakoztak hozzá” – hangsúlyozta Izsák Balázs. Felidézte az elmúlt két esztendő „kalandjait”, a koronavírus-járvány okozta nehézségeket, az ennek okán elért kétszeri halasztást, és azt is, hogy miként sikerült egy évvel ezelőtt hatalmas véghajrával teljesíteniük az egymilliós küszöböt. Meglátása szerint ebben kiemelkedő szerepe volt annak, hogy a magyar Országgyűlés állásfoglalásban támogatta kezdeményezésüket, de lendületet adott Klaus Iohannis tavaly áprilisi magyarellenes kirohanása is. „A jó ügyeket még az ellenségek is segítik” – mondotta. Kifejtette, nem kevés akadályt kellett leküzdeniük, a Facebook algoritmusa például háromszor is leállította népszerűsítő reklámjaikat, de minden alkalommal sikerült tisztázniuk a helyzetet pár nap alatt. Az elmúlt két évben 63 900 lejt költöttek a polgári kezdeményezés reklámozására, 2560 eurót külföldi sajtóhirdetésekre.

Az SZNT elnöke szerint következő feladatuk az aláírások hitelesítése, bíznak benne, hogy ezt követően is sikerül teljesíteniük a feltételeket, meglesz az egymillió érvényes kézjegy, és legalább hét államban átlépik a meghatározott küszöböt. Ha ez megtörténik, iktatniuk kell az Európai Bizottságnál a polgári kezdeményezést, erre nincs határidő, mérlegelik majd és keresik azt az időpontot, amikor a legnagyobb esélyük van a sikerre. Felidézte: a Minority SafePack esetében is majdnem két évet vártak az iktatással.

A sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Izsák Balázs kifejtette, elkezdték a nemzeti régiók európai mozgalmának kiépítését, kedden tárgyalt Tőkés Lászlóval, és az SZNT mellett az általa vezetett EMNT is csatlakozott e kezdeményezéshez, az elkövetkező időszakban pedig újabb partnereket keresnek. A polgári kezdeményezés célja túlmutat egy európai jogszabály megalkotásán, a nemzeti régiók gazdasági felemelkedést, a regionális kultúrák megőrzését szeretné elérni, és ugyanezt szolgálja a mozgalom is – fejtette ki a Háromszék kérdésére Izsák Balázs. Tanultak abból, hogy az EB igen egyszerűen le tud söpörni egy polgári kezdeményezést (lásd Minority SafePack - szerk. megj), ezt ebben az esetben is megteheti, de egy mozgalmat felszámolni nem tud. „Azt szeretnénk tudatosítani leendő partnereinkben, hogy a polgári kezdeményezésben megfogalmazott célokat úgy tudjuk valóra váltani, hogyha nem engedjük, hogy ki legyen szolgáltatva az EB esetlegességének”- hangsúlyozta Izsák Balázs.