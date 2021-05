A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és az ugyancsak megyeszékhelyi régi-új navigátora, Marcus Andreoiu összetettben a tizenkettedik, a kétkerék-meghajtású autók kategóriájában és az RC4-esben egyaránt a harmadik helyen zárta az elmúlt hét végén megtartott Hargita Gyöngye Ralit. Akárcsak Brassóban, a háromszéki párost most is technikai gondok hátráltatták, de Szabó így is elégedett volt a tempójukkal és eredményükkel.