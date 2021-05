A farmon szigorúan korlátozták a szárnyasok, a személyzet és a tápanyagot szállító teherautók mozgását és megkezdték a fertőző gócban található szárnyasok kényszervágását. A tetemeket elégetik, mindent, amivel érintkezésbe kerültek, megsemmisítenek, majd a farm teljes területét, járműveit és gépeit fertőtlenítik. Az ANSVSA Maros megyei kirendeltsége három kilométeres sugarú körben védőkörzetet rendelt el, ezen belül valamennyi baromfifarmot állatorvosok vizsgálnak meg. A H5N8 vírustörzs a baromfiállományokra veszélyes, emberi megbetegedést nem okoz. (MTI)

FELJELENTÉST TETTEK AZ ORTODOX ÉRSEK ELLEN. Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordult a VeDem Just nevű civil szervezet Teodosie konstancai ortodox érsek nőket érintő kijelentései miatt. A napokban közfelháborodást keltett az egyházi elöljáró eszmefuttatása, amelyet egy rádióinterjúban tett annak kapcsán, hogy miért nem tölthetnek be fontos szerepet a nők az ortodox egyházban. „Nem tud állandóan imádkozni, mert gyengeségei vannak. Hogy lenne diszkrimináció? Ez a nő. Ő kezdte a bűnt, és lám, most itt van ezzel a tehetetlenséggel, mert – megmondta Aranyszájú Szent János – ha nem lett volna a bűn, nem sokasodott volna az emberiség, csak az isteni szavak erejével” – fejtette ki Teodosie. Így folytatta: „Ha nem követett volna el bűnt, nem fájdalmak közepette szülné a gyerekeit. Mindezek megmutatják, mi a különbség a férfi és a nő között, és lám, megmutatják, miért nem diszkrimináció. Isten Fia férfiként öltött testet. A Szentek Szentje is férfi.” (Krónika)

TRAGIKUS KIMENETELŰ ORVVADÁSZAT. Nem tudták megmenteni a nagyváradi orvosok annak a mézgedi erdésznek az életét, akit a társa pénteken – vélhetően tévedésből – fejbe lőtt a Magyarremetét övező erdőben rendezett illegális vadászaton. A 46 éves Marius Victor Laza szombat este hunyt el a nagyváradi megyei klinikai kórház sürgősségi osztályán. Dr. Adrian Dușe, az egészségügyi intézmény menedzsere közölte, az orvosoknak mindössze néhány csontdarabot sikerült eltávolítaniuk a páciens agyából, a befúródott lövedéket nem. Ioana Lascău, a Bihar megyei rendőr-főkapitányság szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az áldozat elhunyta nyomán megváltoztatták a bűncselekmény jogi besorolását is: gondatlanságból elkövetett testi sértés helyett immár gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folyik a bűnvádi eljárás. A vadászatot a Belényes városa közeli Magyarremete határában rendezték pénteken délben, a balesetet pedig 13 óra körül jelentették a 112-es egységes segélyhívó számon. (Krónika)