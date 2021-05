Ursula von der Leyen azt is közölte: az uniónak nyitottnak kell maradnia az oltóanyagok szabadalmának felfüggesztéséről tervezett tárgyalásokra is, ilyen intézkedés azonban csak a járvány legyőzésének hosszú távú megoldásához járul hozzá. Elmondta, jó úton halad a koronavírus elleni beoltottságot igazoló oltási tanúsítvány rendszerének elfogadása, júniusig megvalósulhat teljeskörű európai működése. Azt szeretnénk, ha az európaiak nyara biztonságos és pihentető lehetne – fogalmazott.

Hozzátette ugyanakkor, az oltási kampányok eddigi sikerét nem szabad kockára tenni. A járvány visszaszorítását célzó intézkedések feloldásának megfontoltan kell történnie. Nyissunk óvatosan és összehangoltan – mondta.

Beszámolt arról is, hogy ez idáig több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltóanyag jutott el az EU tagországaiba. Közel 160 millió európainak adták be legalább az első adag oltóanyagot, ami megvalósíthatóvá teszi, hogy az európai felnőtt lakosság 70 százaléka júliusig be legyen oltva.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a sajtótájékoztatón közölte: az EU és India, a „világ két legnagyobb demokráciája”, új fejezetet nyitott kapcsolataiban.

Meghosszabbították stratégiai partnerségüket, többéves felfüggesztés után újraindították a tárgyalásokat a térségek közötti szabadkereskedelemmel, befektetésvédelemmel, valamint a földrajzi jelzésekkel kapcsolatban. Előremutatónak nevezte az is, hogy az unió és a dél-ázsiai ország között nyolc év elteltével ismét kezdetét vette az emberi jogokat érintő párbeszéd.

Szociális konferencia

A csúcstalálkozó keretében zajlott szociális konferencia eredményeivel kapcsolatban Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió az egység és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Amint Európa kilábal a koronavírus-járványból, a jövőbeli járványokra történő felkészülés mellett a munkahelyteremtés és a munkahelyek minőségének javítása áll majd az unió figyelmének középpontjában. Ez azonban több beruházást igényel az oktatásba, a készségek fejlesztésébe, a szakképzésbe, valamint az egész életen át tartó tanulás biztosításába – hangsúlyozta.

Az elfogadott zárónyilatkozatot idézve az Európai Bizottság elnöke közölte, Európának minden eddiginél inkább a társadalmi kohézió és a jólét kontinensének kell lennie. A vezetők elkötelezték magukat az egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése mellett. Illetve a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, például a tartósan munkanélküliek, az idősek, fogyatékossággal élők és hajléktalanok megsegítése mellett. Fokozni fogják a hátrányos megkülönböztetés leküzdésére irányuló erőfeszítéseket, és kiemelten foglalkoznak majd a foglalkoztatás, a bérek és a nyugdíjak terén jelentkező, nemek szerinti különbségek megszüntetésével is.



A magyar álláspont

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke felszólalásában azt mondta: Magyarország munkaalapú társadalmat hozott létre, amely teljes foglalkoztatottságra, erős családpolitikára, a hazai össztermék öt százalékát kitevő családtámogatásokra épül. A rendszerünk jól működik, készen állunk arra, hogy megosszuk másokkal a vonatkozó tapasztalatainkat – fogalmazott.

Varga Judit igazságügyi miniszter kiemelte: a csúcson képviselt álláspontok között van egy alapvető különbség. Vannak, akik a föderalista nézet jegyében felülről irányított európai egyesült államokként képzelik el a szociális Európát is. Magyarország azonban nem ezen az állásponton van. A magyar modell több mint tízéves tapasztalatokra, a valóságra és kézzelfogható eredményekre épül, és ez a modell is bizonyítja, hogy ha a nemzetek saját kezükbe tudják venni a szociális kérdéseket – ezeket komplex rendszerként kezelve, amelyben ugyanolyan fontos a családpolitika, a gazdaságpolitika, a versenyképesség és a nemzeti identitás –, valós eredményeket érhetnek el. Mivel azonban az egyes országok különböző kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkeznek, és különböző társadalmi kihívásokkal küzdenek, a megoldást mindegyiküknek egyénileg kell megtalálnia – szögezte le Varga Judit.

Magyarország számára a szociálpolitika elsősorban a családok támogatását jelenti, az ország megerősítését a kormány a családok megerősítésén keresztül igyekszik megvalósítani – nyilatkozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Portóban.