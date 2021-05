Közösségi házat avattak a Drávaszögben

Elmondta, a harminc évvel ezelőtt kitört háborúról senki sem gondolta volna, hogy egyik legnagyobb vesztesei az itt élő magyarok lesznek. Az a magyarság, amely immár 1100 éve él ezen a tájon. És annyi viszontagság, török, tatár és minden más támadás mellett kitartott, és végigélte az utóbbi ezer évet, és éppen a harminc évvel ezelőtti események voltak azok, amelyek majdnem a fizikai megsemmisülését okozták.

Mint mondta, az elmúlt évek történéseiben fontos mérföldkő volt Jankovics Róbertnek, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökének győzelme a horvátországi parlamenti választásokon. Összefogta a magyar közösséget, a magyar egyesületeket, és bizonyította azt, hogy csakis az összefogásnak lehet eredménye, nemcsak itt, Horvátországban, hanem a Vajdaságban, Erdélyben és Kárpátalján is, és most már Felvidék is követi ezt a példát – húzta alá.

Ha nincsen nemzeti összefogás, széttagoltság van, és ha különböző pártokra szavaznak az emberek, akkor elveszítjük a fő célt, és kiesünk minden olyan döntéshozatali szervből, amelyben ott kell lenni. Csak az összefogás ereje mutathatja meg egyrészt a magyarságnak, másrészt a többségi nemzetnek, hogy velünk számolni kell, politikai tényezőnek számítunk, és csak az erős politikai intézményrendszer hozhatja el azt, hogy a többi intézmény is erős tudjon lenni – fogalmazott Potápi.