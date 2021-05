Fel sem merült a kormánykoalíciós egyeztetéseken annak a lehetősége, hogy fizessenek a lakosságnak azért, hogy tagjai beoltassák magukat a koronavírus-elleni vakcinával – jelentette ki múlt csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke, kormányfőhelyettes Raluca Turcan munkaügyi miniszterrel közös tájékoztatóján arról is beszélt, hogy a kabinet álláspontja továbbra is az, hogy a védettséget jobb oltással megszerezni, ezért mindenkit arra biztatnak, hogy éljen a lehetőséggel. Meglátása szerint viszont jó példákkal, érvekkel kell ösztönözni az embereket, nem anyagi juttatásokkal.

A kormányfő-helyettes újságírói kérdésre válaszolva tisztázta, hogy nem merült fel – más országok példájára, mint például Szerbia –, hogy az állam fizessen azoknak, akik hajlandóak beoltatni magukat. Kelemen Hunor szerint egy ilyen kezdeményezés kapcsán egyebek mellett az is felmerül, hogy milyen jogi alapon lehetne egyáltalán gyakorlatba ültetni.

A minden héten esedékes kormánykoalíciós ülésen, így a legutóbbin is a járványhelyzetről és az oltási kampányról is egyeztettek, és a kormánypártok között továbbra is konszenzus van afelől, hogy az oltás népszerűsítésére továbbra is szükség van. A hatékonyság növeléséhez pedig újabb érveket kell felsorakoztatni a vakcina mellett. Kelemen Hunor szerint a kormány szintjén nincs ellentmondás annak kapcsán, hogy a koronavírus elleni védettséget jobb vakcinával megszerezni, mint úgy, hogy átesünk a betegségen. Éppen ezért mindenkit arra biztatnak, hogy oltassa be magát. Ez a megoldás arra, hogy visszatérhessünk a korábbi életünkhöz és újraindulhasson a gazdaság. Ugyanő arra kért mindenkit, hogy a járványt illetően hallgassanak az orvosokra és bízzanak a tudományban.

A kormányfőhelyettes szintén a heti koalíciós egyeztetés kapcsán elmondta: a kormány szintjén egyetértés van, annak kapcsán, hogy az országos helyreállítási tervbe mi kerüljön be, mely beruházások szükségesek. Kelemen Hunor továbbá cáfolta azokat a sajtóban napvilágot látott – általa spekulációnak minősített – állításokat, mely szerint a tervezetben csökkentették volna az oktatásra szánt összegeket. A Románia rendelkezésére álló – részben közvetlenül, részben pályázati rendszerben lehívható – 29,2 millió euró 12,5 százalékát szeretnék oktatásra fordítani, de ezt még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia – szögezte le. A tervről egyébként ezen a héten tárgyal Brüsszelben Florin Cîțu miniszterelnök és Cristian Ghinea európai projektekért felelős miniszter – emlékeztetett.