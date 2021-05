Száz facsemete a jövőnek

Laczkó Csongor azzal a gondolattal ültette el a száz csemete egyikét, hogy majd visszatér megnézni a fa növekedését, s gondolata egybevág az iskola vezetőségének szándékával, miszerint azt szeretnék, bárhova kerülnek is diákjaik az életben, nem felejtenék, hogy a gyökereik itt vannak. Ezt Sztakics Éva iskolaigazgató mondta lapunknak, aki úgy véli, a csemeteültetésnek szimbolikus töltete is van, de az is fontos, hogy a tanulók részt vesznek egy hasznos közösségi tevékenységen.

Míg egyesek már végeztek a munkával és boldogan majszolták az iskola étkezdéjében készített kekszszalámit, mások még az utolsó simításokat végezték, s majd ők is megkapták a tízórai adagjukat. A pihenő alatt néhányukat a koronavírus-járvány miatt sok tekintetben felborult tanév nehézségeiről kérdeztük.

Göröcs Tas szerint nyomasztó volt otthon tanulni és rengeteg plusz energiát igényelt, ő inkább szeretett volna végig iskolába járni, közösségben lenni. Kolozsvárra készül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fotó-film szakára.

Laczkó Csongor szerint is sok erőfeszítést jelentett megszokni az online oktatást, de úgy tartja, előnyei is voltak, mivel a tananyagot digitális változatban is megkapták, és így könnyebb volt kialakítani egy saját rendszert. Úgy véli, aki akar, fel tud készülni az érettségire, volt elég idő, e tekintetben a távoktatás nem jelentett hátrányt. Csongor a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem mérnök-informatika szakán szeretné folytatni tanulmányait.

Sorbán Boglárka jónak tartja a csemeteültetést, mert ezáltal is hagynak valamit maguk után, a tanév tekintetében pedig számára a bizonytalanság jelentette a legnagyobb nehézséget, ami befolyásolta a döntéseit, és nem tartja kizártnak, hogy van olyan osztálytársa, aki a kiszámíthatatlanság miatt más pályát választ, mint amit eredetileg tervezett. Kolozsváron szeretne kommunikációt tanulni.

Marhát Antónia úgy véli, egy közösség rányomja a bélyegét az egyén személyiségére, formálja az embert és ezáltal a jövőjét, de a járvány miatt ez is, mint sok minden, másként alakult, sokat tanultak otthoni elszigeteltségben. A körülmények sok mindenkit elbizonytalanítottak, hogy egy bizonyos szakot miért ne válasszanak, vagy éppen megerősítették őket, hogy mi az, ami a legmegfelelőbb, és változtatnak – mondotta.

Antónia Brassóban szeretne balneo-fizio-kinetoterápiát tanulni.

Hétfőn a végzős osztályok is visszatérnek az iskolapadba és egy utolsó nekirugaszkodással a vizsgákra készülnek.