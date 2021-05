A megyei nyugdíjpénztárat is felkereste múlt csütörtöki sepsiszentgyörgyi munkalátogatásán Raluca Turcan munkaügyi miniszter, aki sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a tapasztaltak alapján Háromszéken is sikeresen lezárult a járandóságok újraszámolásának második szakasza. A tárcavezető ugyanakkor e folyamat fontosságáról is beszélt, egyebek mellett kijelentve: nagyon sok az elszámolt nyugdíj, ezért az állam hatalmas összegeket fizet kártérítésként azon jogosultaknak, akik bírósághoz fordultak a járandóságuk körüli egyenlőtlenségek miatt, és pert nyertek.