Könyvbemutató Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház emeleti kiállítóterében bemutatják Both Noémi Zsuzsanna történész, muzeológus A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István élete és munkássága című kötetét. A szerzővel Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató beszélget.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Tiszta című néptáncszínházi produkciója május 19-én, szerdán és május 20-án, csütörtökön 19 órától tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Telefon: 0267 312 104.

Vendégelőadás. Május 25-én, kedden vendégelőadással ér­kezik a Tamási Áron Színházba a Nagyvárad Táncegyüttes, mely 19 órától Katonaének című műsorát mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek. Jegyet vásárolni a központi jegyirodában, illetve előadás előtt egy órával lehet.

Zene

OPERETT. A kolozsvári Operettissimo május 21-én, pénteken 18 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében A lányok angyalok című műsorával lép fel. A belépő ára 35 lej, jegyek elővételben a Treff utazási irodában kaphatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. További tudnivalók a 0745 589 214-es és a 0746 208 811-es telefonszámon igényelhetők.

Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ Műsor című színházi beszélgetéssorozatának ötödik részét május 14-én, pénteken 19 órától vetítik az érdeklődőknek a nagyteremben. Ebben a részben Fekete Mária, Kovács Kati és Kolcsár József színművészekkel ismerkedhetnek meg közelebbről a nézők, műsorvezető Pál Ferenczi Gyöngyi. A hatodik Műsort május 27-én, csütörtökön 19 órától vetítik a nagyteremben. Házigazda Kolcsár József, vendégei P. Magyarosi Imola, Szakács László és Erdei Gábor. * Május 18-án, kedden és május 19-én, szerdán 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadását játssza a társulat (írta és rendezte: Radu Afrim).

Helyek foglalhatók telefonon (0728 083 336, 0267 312 104) vagy személyesen a központi jegyirodában. Az élő előadásokon és vetítéseken kívül a Vimeo videómegosztó platformon továbbra is elérhető a Műsor című színházi beszélgetéssorozat mindegyik része, valamint az Aritmia.doc című előadás, melyeket 4 dolláros áron lehet megtekinteni a színház Facebook-oldalán található linkről. A 16 lej körüli összeget a link aktiválásakor bankkártyáról lehet kifizetni.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban május 23-án, vasárnap 19 órától a Pam param című produkciót játssza (koncepció-koreográfia: Andrea Gavriliu).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Nászszezon (román felirattal), 17 órától Velence vár (román felirattal), 18.30-tól Éden (román felirattal), 19.15-től Az igazság (román felirattal). A filmvetítéseken való részvétel az érvényben lévő egészségügyi szabályoknak megfelelően történik.

Kiállítás

TŰZZOMÁNC-KIÁLLÍTÁS. Tüzes kapcsolatok címmel tűzzománc-kiállítás nyílik ma 17 órakor Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban. A tárlatot megnyitja Elekes Gyula, a Székely­udvarhelyi Művelődési Ház igazgatója és Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője. Kiállító művészek: Bálint István, Bessenyei Valéria, Elekes Gyula, Hernádi Paula, Hollósy Katalin, Koszta Zsófia, Kovács Erzsébet, Kőrösi Sándor, Mihály József, Nagy Gábor, Ozsváth Imola, Puja Zsuzsa, Rácz Gábor, Selyem Katalin, Szélyes Emőke, Végh Éva, Zsuffa Péter. A tárlat június 2-áig látogatható hétköznapokon 8–16 óráig.

TUDOMÁNNYAL ÉS FEGYVERREL. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban május 12-én, szerdán 13 órakor megnyílik a Makkai Sándor (1890–1951) erdélyi magyar író, református püspök életművét, egyházi, irodalmi és közéleti tevékenységét bemutató tárlat. Az esemény házigazdája Zele­nák József evangélikus esperes, a tárlat kurátora Makkai Lilla nyugalmazott református lelkész, Makkai Sándor unokája. A kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője. A tárlat június 15-ig látogatható.

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményeinek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is láthatóak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig. A belépő felnőtteknek 5 lej, gyermekeknek és nyugdíjasoknak ingyenes.

Előadás és beszélgetés a demenciáról

Erdővidék Múzeuma partnerségben a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal május 14-én, pénteken 18 órakor online előadásra hívja az érdeklődőket a múzeum közösségi oldalára, ahol Kiss Gabriella PhD mentálhigiénés szakember, a Gyulafehérvári Caritas gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának munkatársa A demenciával/Alzheimer-kórral élő idősek személyközpontú gondozása. Honnan meríthetünk erőt? címmel kezdeményez és vezet beszélgetést. Emellett bemutatja a Demencia és a család című kötetét, valamint bevezet az Alzheimer Café erdélyi mozgalmának alakulásába. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. Amennyiben a közvetítés előre nem látható okok miatt nem jöhet létre, a rögzített anyag egy későbbi időpontban megtekinthető lesz a múzeum közösségi oldalán.

Ingyenes ügyintézés Bardocon

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai május 12-én, szerdán 16–18 óráig Bardocon a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. A kérelmek Háromszéken is benyújthatók, anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utazni: Sepsiszentgyörgyön hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ székházában (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), illetve a szervezet kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), valamint baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Grigore Bălan úton található Salvia (0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen mától a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön az új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt ma 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Rózsa utcában. Újraindítás után a víz elszíneződésére lehet számítani.

ÚTLEZÁRÁS. Mától péntekig lezárják a Puskás Tivadar utca és az Olt utca közötti útkereszteződést az esővíz-elvezető rendszert érintő munkálatok miatt.

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS. A Tega Rt. ma Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, csütörtökön Zágonban, pénteken Papolcon gyűjti a szelektív hulladékot.

ÜGYINTÉZÉS. A sepsiszentgyörgyi közös temetőt érintő ügyintézést májustól két helyszínen is lehetővé teszi a Tega Rt.: az Ág utca 1. szám alatt található irodákban (hétköznapokon 8–15 óráig), illetve a Vár utca 52. alatt, a temetőben található irodában (hétköznapokon 12–16 óráig).

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán Zoltán Sándor gombaszakértő minden szerdán és pénteken 8 és 10, vasárnap pedig 9 és 11 óra között átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába május 12-én, szerdán 18 órára várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, figyelembe véve az egészségügyi szabályok betartását.