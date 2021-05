Film készül Hadik Andrásról

Hadik András berlini huszárakcióját felidéző film készül Kis-Szabó Márk forgatókönyvéből. A magyar történelem egyik legdicsőbb mozzanatát feldolgozó film főszerepét Trill Zsolt alakítja, a további szerepekben többek között László Zsolt, Hirtling István és Mucsi Zoltán lesz látható. A Hadik rendezője Szikora János, operatőre Győri Márk. A film látványos, nagy statisztériát felvonultató lovas jelenetein Steve Dent angol akciórendező is dolgozni fog. A forgatás a tervek szerint ősszel kezdődik, a mozifilmet 2022 végén láthatják a nézők.

A film emléket állít a magyar huszárvirtusnak és Hadik András katonai bravúrjának. A főhőst két erő kormányozza: a bátorság és a becsület. Sodró lendületű képekből áll össze a történet, mely alig hagy egy szusszanásnyi időt a szerelem, család, barátság, kötelesség és árulás érzelmes epizódjainak.

Hadik András (1710–1790) katonatiszt, hadvezér, „a legvitézebb huszár”, aki hőstetteinek köszönhetően közlegényből küzdötte fel magát. Részt vett az osztrák örökösödési, majd a hétéves háborúban. 1757-ben Berlin ellen küldték, a várost 3500 fős seregével október 6-án el is foglalta. Berlinre 600 ezer tallér sarcot vetett ki, Mária Teréziának 24 pár női kesztyűt is küldött ajándékba. Bár később kiderült, hogy valamennyi kesztyű bal kézre való volt, az uralkodó 3000 dukáttal jutalmazta Hadikot, és kitüntette a Mária Terézia-rend nagykeresztjével. 1758-ban lovassági tábornok lett, 1760-ban a német birodalmi és császári sereg ideiglenes fővezére is volt. 1762-ben és 1763-ban a Sziléziában harcoló császári fősereg parancsnokaként olyan vitézül küzdött, hogy grófi címet kapott. 1764 és 1768 között Erdély katonai parancsnoka és királyi biztosa volt. 1772-ben a Lengyelországot megszálló császári csapatok főparancsnoka és a birodalomhoz csatolt területek első polgári kormányzója volt. 1774-ben lett tábornagy, és Mária Terézia még ugyanabban az évben kinevezte a bécsi Udvari Haditanács elnökévé. 1789-ben II. József őt nevezte ki a török elleni háború fővezérévé. (MT)