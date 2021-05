Jó hír a méhészeknek

Előző írásunk

Néhai Damó Gyula (1931–2019) kisborosnyói igazgató-tanító mint kiváló pedagógus, eseményszervező, az egykori, felette hasznos Pro Natura mozgalom résztvevője, szervezője is megérdemelne egy faragott kopját, kiemelten pedig a helybeli történelmi emlékpark alapítójaként is. Egy, a személyére emlékeztető emlékkopját állíttatott a múlt hét szombatján az említett parkban az Erdélyi Történelmi Vitézi Rend, amelynek v. Damó Gyula tanító is tagja volt.