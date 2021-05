Az országosan megpályázható összeg 20 millió euró, a pályázatokat eredetileg május 4-ig lehetett letenni, illetve feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. A pályázható összeg közel 500 fiatal támogatására elegendő. Az említett korábbi határidőig (május 4-ig) országos szinten 194 fiatal nyújtott be igénylést 7,9 millió euró értékben, tehát a pályázható pénz fele sem fogyott el, így most határidőt hosszabbítottak. Örvendetes, hogy a 194 pályázatból 12 a megyéből származik, zömük erdővidéki és felső/háromszéki.

A megyei vidékfejlesztési hivatal szerint a hosszabbítás jól jött, mert még most is vannak érdeklődők, csak a külföldi munkát vagy szakmai képzést bizonyító dokumentumok beszerzése nem a legkönnyebb feladat. Támogatásra pályázhatnak azon fiatalok, akik az utóbbi 60 hónapban külföldön képezték magukat a mezőgazdaságban. Elfogadott az egyetemi, egyetem utáni képzés, valamint a mezőgazdasági líceumi végzettség bizonyítása a mezőgazdasági, mezőgazdasági élelmezés, állategészségügyi és a mezőgazdasági közgazdasági területen. Azon szakképzéssel rendelkező fiatalok is pályázhatnak, akik az utóbbi két évben megszakítás nélkül leg­alább három hónapot dolgoztak külföldön a mezőgazdaságban vagy élelmiszeriparban, és megfelelő dokumentumokkal tudják bizonyítani ezt. A külföldön dolgozó, szakképzettséggel rendelkező fiatalnak vagy iskolát végzettnek hivatalos okmányokkal kell bizonyítania azt, viszont ha nem tudja beszerezni a felülhitelesítési záradékot a hágai egyezmény szerint, akkor elégséges az illető település tanácsa vagy az ottani rendőrség által kiállított bejelentkezési igazolvány, amely az ott-tartózkodást bizonyítja. Mellékelni kell a munkavállalási szerződés másolatát is hitelesített fordításban, illetve a külföldi szakmai felkészítőn való részvételt igazoló diplomát. Fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás vagy cég formájában kell bejegyeztetni a gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az állat­egészségügyi nyilvántartásba való vétel sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, a gazdaságban levő állatokat ugyanígy át kell íratni az új vállalkozásra.

A sikeresen pályázó fiatal gazda a 40, illetve 50 ezer eurós támogatást két részletben kapja meg: a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb vállalás a terményeladást illeti, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értékének megfelelő 20 százalékos termék­értékesítést valósít meg legtöbb három év alatt, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések megvalósítását. A 20 százalékos termékértékesítés 6000–7000 euró értékű eladást jelent, amit aktákkal kell bizonyítani a második részlet igénylésekor. A letett pályázatokat a pontozásos rendszer alapján bírálják el, a pontszerzési lehetőségek ugyanazok, mint a fiatal gazdák már megszokott pályázatainál. A minimális pontszám a július 5-i határidőig 25 pont, amelyet nagyon könnyű elérni. A pályázateligazítás részletesebben tanulmányozható az ügynökség honlapján (www.afir.info) a 6.1-es intézkedésnél (Măsura 6.1 – Diaspora), vagy a megyei vidékfejlesztési hivatal is nyújt eligazítást a 0367 860 275-ös

telefonszámon.

Megyénkből is igényeltek támogatást kisvágóhídra

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk a hírt, hogy a március 30-i határidőig a megyéből három szövetkezet nyújtott be pályázatot a hegyvidéki kis kapacitású vágóhidak létesítésének támogatására. Az országos kiírásban 12,9 millió euró pályázható meg célirányosan a kis kapacitású vágóhidak, illetve húsfeldolgozók létesítésére. A maximálisan 300 ezer eurós támogatás az épület építésére, a húsfeldolgozó gépek, gépsorok, árucsomagoló és címkézőfelszerelések, állatszállító és hűtős termékszállító járművek vásárlására fordítható. Továbbá a termékek forgalmazására szánt üzletek felszerelésének vásárlása és a termékek reklámozásának költségei is elszámolhatók a támogatási pénzből. A reklámozásra a kapott támogatás legtöbb 5 százaléka költhető el, de az összeg nem haladhatja meg a 30 ezer eurót. Az intézkedés 50 százalékos önrészes, vagyis a befektetés teljes értékének felét saját forrásból kell biztosítani. Viszont abban az esetben, ha szövetkezet vagy termelői csoport pályázik, csak 30 százalékos önrész szükséges. Országos szinten az említett határidőig 11 pályázatot tettek le. A megyéből három szövetkezet: egy kovásznai, egy bodzafordulói és egy szitabodzai szervezet töltött fel pályázatot az Országos Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe. Az eredményről a megyei vidékfejlesztési szakemberek nem tudtak nyilatkozni, mert még folyamatban van a pályázatok ellenőrzése és elbírálása.