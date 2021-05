Felpörgetik az oltási kampányt

A kormányfő tegnapi nyilatkozatában továbbra is elérhető célnak nevezte, hogy június elsejéig ötmillió állampolgár kapja meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját. Hozzátette: kormánya valamennyi tagjának szerepet kell vállalnia az oltási kampányban, ezért jövő héten „afféle utcai kormányülést tartanak”, amely keretében válaszolnak az oltási központokból kijövők kérdéseire. A miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy Románia az EU egyetlen tagországa, amelyben előzetes regisztráció nélkül bárki beoltathatja magát. Nyomatékosította: elegendő vakcina áll rendelkezésre még abban az esetben is, ha a szakemberek azt javasolják, hogy egy harmadik adag is szükséges a védettséghez.

Amint a G4media.ro portál figyelmeztetett: az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által közzétett rangsorban Románia 30 európai ország rangsorában a 27. helyen áll az első oltást megkapott felnőtt lakosság aránya tekintetében. A 18 év fölötti lakosság csupán 21 százaléka kapta meg az oltás első adagját. A második oltást is megkapott személyek aránya tekintetében az ország a tizedik helyet foglalja el. Utóbbi eredmény annak tulajdonítható, hogy több más európai országtól eltérően, Romániában nem halasztották a második oltás beadását annak érdekében, hogy minél többen kaphassák meg minél hamarabb az elsőt.

A Maszol.ro portálon közölt elemzés szerint az oltásra jelentkezők napi száma közel egy hónapja negyedével-harmadával elmarad a központok oltási kapacitásától. A portál sérelmezte, hogy a hatóságok kérésre sem közölnek hivatalos adatokat arra vonatkozóan, hogy a veszélyeztetett kategóriákba tartozók hány százalékát sikerült beoltani, és az életkor szerint bontott adatokat sem hozzák nyilvánosságra. Utóbbit a portál annak tulajdonította, hogy miközben Európa más országaiban az idősebb korosztályt részesítették elsőbbségben, Romániában aránytalanul sok fiatalt oltottak be.

Romániában több mint egy hete előjegyzés nélkül is lehet oltásra jelentkezni, és a hatóságok oltási maratonokkal, autós oltási lehetőségek biztosításával próbálják jelentkezésre ösztönözni az érdeklődőket. A tegnapi hivatalos adatok azt jelzik, hogy az országban gyors ütemben javul a járványhelyzet: Bukarest 1,59 és Kolozs megye 1,54 ezrelékes fertőzöttségi mutatóval szerepel csupán a sárga – 1,5 ezrelék feletti fertőzöttséggel rendelkező – megyék közt, az ország többi része „bezöldült”.

A vasárnap délelőtt – hétfő délelőtti időszakban a hétvégi ütemnek megfelelően keveset teszteltek, a 10 743 mintavételnek 5,77 százaléka adott pozitív eredményt, ez 620 új koronavírus-fertőzést jelent. Háromszékről az elmúlt huszonnégy órában három új esetet jelentettek, a megye fertőzöttségi mutatója 0,95 ezrelék. A stratégiai kommunikációs törzs tegnap 68 újabb, koronavírus okozta elhalálozásról tájékoztatott, az áldozatok közt nincs Háromszéken elhunyt beteg. Kórházban 6525 pácienst kezelnek, és vasárnaptól immár ezer alá csökkent az intenzív terápiás osztályokon ápolt súlyos esetek száma.