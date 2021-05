A szállítmányt visszafordították a feladónak. A tegnap átvizsgált 15 konténer szintén Németországból származó hulladékot tartalmaz, és ugyanannak a prahovai cégnek címezték, mint a korábbi szállítmányt. A konténerek tartalma (mintegy 300 tonna fém-, papír-, gumi-, fahulladék, használt elemek, azbesztdarabok) nem egyezik az árukísérő okmányokban foglaltakkal és nem forgalmazható Románia területén. Az ügyben a konstancai táblabírósági ügyészség nyomoz hamis okmányok használata és a hulladékgazdálkodási szabályok be nem tartása miatt. A szállítmányt ezúttal is visszafordítják a feladónak. (Agerpres)

KIBERTÁMADÁS érte május 6-án a Kolozs megyei tanács honlapját, amely emiatt négy napon át nem működött – közölte Alin Tişe, az intézmény elnöke, aki elnézést kért a megye lakosságától a kellemetlenségért. A megyei tanács közleménye szerint a honlapot üzemeltető cég nem látta el megfelelően a rábízott feladatot, így történhetett meg az informatikai támadás. A megyei tanács bűntetőjogi feljelentést tett a honlapot üzemeltető cég ellen, amellyel ugyanakkor fel is mondta az

együttműködést. (Agerpres)

FELFEGYVERZIK A POSTÁSOKAT. Önvédelmi eszközök – paprikaspray – vásárlására írt ki közbeszerzést a Román Posta, erre a célra 245 ezer lejt szán a cég. Az önvédelmi „fegyverek” beszerzése már csak azért is indokolt, mert még mindig a posta kézbesíti a nyugdíjak jelentős részét, és több ízben is érkeztek hírek arról, hogy a nyugdíjkézbesítési időszakban gyakran éri támadás a pénzes postásokat. Legutóbb tavaly, Prahova megyében történt ilyen eset, amikor egy postástól ellopták a táskáját, benne különböző dokumentumokkal és 40 ezer lejjel. Igaz, olyan is előfordult, hogy a postások maguk bizonyultak enyves kezűnek, majd miután „megvámolták” a rájuk bízott pénzt, tolvajt kiáltottak. Persze a paprikaspray nem csupán a rablók ellen jelenthet védelmet, hanem a négylábúak ellen is, a kutyák ugyanis valamilyen rejtélyes oknál fogva a postásokat kiáltották ki első számú közellenségnek. (Főtér)