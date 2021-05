Ítélet csak indoklással

Az eredeti változathoz képest megszavazott módosítások értelmében a per lezárásától számított 60 napon belül ítéletet kell hirdetni, amit esetleg 30 nappal meg lehet hosszabbítani, és csak egészen kivételes esetekben telhet el 120 nap, de semmiképp sem több, a per lezárásától az ítélethirdetésig és az indoklás ismertetéséig. A jogszabály szerint, ha egy bíró időközben nyugdíjba vonul, akkor helyette a bírói testület elnöke írhat alá, ha ő is akadályoztatva van, akkor a bíróság elnöke láthatja el kézjegyével az indoklást. A koalíciós pártok és a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) támogatta a tervezet elfogadását. A vita során Alfred Simonis szociáldemokrata képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályt „rosszul hozták összhangba” az alkotmánybíróság döntésével, hisz amikor „átgyúrták” a szenátuson, még nem is ismerték a taláros testület indoklását. Ugyanakkor figyelmeztetett: a jogi norma semmilyen szankciót nem helyez kilátásba, ha a bírók túllépik a 120 napos határidőt.