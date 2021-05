Bodos falufelelőst választott

A frissen megválasztott falufelelős a Háromszéknek úgy nyilatkozott, a bodosi ügyek szószólója kíván lenni, közvetítené a helyiek ügyes-bajos dolgait. Fontosnak nevezte az aszfaltozás folytatását: az elmúlt időszakban a falu közt felújították az utat, ám azon kívül lenne egy másfél kilométeres szakasz, ahova nem került aszfaltszőnyeg, azt kellene pótolni. Idei feladat lesz a kultúrház felújítása is. A városi önkormányzat részt vesz a megyei tanács pályázatán, így mintegy ötvenezer lejt lehetne erre szánni. A gyűlésen résztvevők azt kérték, az ingatlanon belül alakítsanak ki mellékhelyiséget, illetve egy közeli kúttól vezessék be a vizet.

Gáspár Jenő megoldásra váló feladatnak mondta a víz- és csatornahálózat kiépítését is. Véleménye szerint ezek a sokak számára fontos beruházások – több háztartásnak magas vastartalmú vize van, amivel főzni sem lehet rendesen, ráadásul edényt és kádat egyaránt elszínez – leghamarabb három-négy év alatt valósulhatnak meg.

A választásokon ötvenegyen vettek részt, és mindenki támogatását megszerezte a feladatot vállaló gazdálkodó. Gáspár Jenő az elmúlt négy évben az RMDSZ képviselőjeként tanácstagként dolgozott, a listán most is rajta volt, de a párt gyengén szerepelt, így nem jutott be. A falufelelősök településüket érintő kérdéseket tárhatnak a testület elé, hozzászólhatnak a vitához, de szavazati joggal nem rendelkeznek. Illetményük megegyezik a tanácstagokéval.