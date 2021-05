A betonból épült tárolókba a le nem bomló szemetet, műanyagot, üveget gyűjtik össze, a lebomló anyagoknak – koszorúk, virágok stb. – komposztáló gödröt ástak – tudtuk meg Berszán László lelkésztől. Problémát okozott, hogy a zágoniak, környékbeliek a háztartási hulladékot is a betontárolókba dobták. A felszerelt kamerák lehetővé teszik, hogy gyorsan azonosítsák az illegális szemetelőket. A kamerák mozgásérzékelővel vannak felszerelve, azonnal közvetítik mobiltelefonra a felvételeket – magyarázta a lelkész.

Kiss Gusztáv polgármester érdeklődésünkre elmondta: a falu területén, de még a mezőkön is gond a szemetelés. Nemrég a környezetvédelmi hivataltól felvételeket kaptak a Papolc és Zágon közötti legelőn, az erdő alatt szétdobált szemétről, s felszólították őket, hogy minél előbb távolítsák el a mintegy húsz utánfutónyi hulladékot. A szemétgyűjtésbe az erdészetet, a községháza alkalmazottjait, a szociális munkásokat is bevonják. További akciót is terveznek, az iskola, az egyházak közreműködésével a falu vízfolyásainak medreit is mentesítik a felgyűlt szeméttől – részletezte Kiss.

„Felhívom a lakosság figyelmét, hogy szigorúan büntetni fogjuk az illegális szemétlerakást. A büntetések nagyok, precedens is van, Bodokon elkoboztak egy szemetet szállító szekeret, a fogatost harmincezer lejre büntették. Az ilyen esetet el akarjuk kerülni, de ha nem lesz más megoldás, drasztikusan járunk el” – jelentette ki a polgármester. Azt is elmondta, április végétől az éjjeliőrök a mezőkön is járőröznek, figyelik a terepet. Az erdészettel is együtt kívánnak működni, hogy felléphessenek azok ellen, akik az erdőbe viszik szemetüket.