Új konténerek a sütőolaj gyűjtéséhez

A regionális hulladékgyűjtő társaság közleményében jelezte, hogy a város zárt gyűjtőpontjaiban hamarosan újabb kukát helyeznek el, a kék fedelű, sárga színű konténereket úgy alakították ki, hogy azokba könnyen beledobható legyen a pillepalack. A Tega arra kéri a sepsiszentgyörgyieket, a sütőolajat pillepalackokba (PET) gyűjtsék, és ezzel együtt dobják be az új konténerekbe. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, ezekbe a tárolókba nem kerülhet más természetű hulladék.

A megyeszékhely néhány pontján eddig is volt olajgyűjtési lehetőség, ám a köztisztasági társaság tapasztalata szerint ez nem bizonyult kellően kényelmesnek – vázolta Máthé László igazgató. Megjegyezte, visszajelzést is kaptak arra vonatkozóan, hogy fontos lenne lakóhelyhez közeli gyűjtőpont létesítése. Az igazgató ugyanakkor arra is figyelmeztetett, 1 liter olaj közel 100 liter ivóvizet szennyez be, az égett sütőolaj karcinogén, azaz rákkeltő hatású, így nem jó, ha bekerül a szennyvízhálózatba.

Bardóczi Lóránt, a Gastrofilter képviselője hangsúlyozta, kizárólag használt étolajat gyűjtenek, tehát a járművekből származó fáradt olaj nem kerülhet ezekbe a konténerekbe. A sütőolaj gyűjtése azért is fontos, mert az országszerte begyűjtött mennyiség 3–5 százaléka érkezik a lakosságtól, ez pedig azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű olaj kerül nem megfelelő helyre – mutatott rá. A háztartásokból begyűjtött olajat a legmodernebb technológiával hasznosítják újra, így biodízel, azaz természetes eredetű gázolaj készülhet belőle.