A családorvosok is megkezdték az oltást

Dr. Szabó Magdolna sepsikőröspataki családorvosnál már a múlt hét végén megkezdődött az immunizálás, naponta 15–20 pácienst oltanak be a Johnson&Johnson vakcinával, és további jelentkezőkre számítanak. A doktornő elmondta, jó megoldásnak tartja, hogy az egydózisos oltóanyagot kapták, amely tíz-tizennégy nap alatt védettséget jelent a beoltott számára, és azt reméli, a település nagy számú roma közössége körében is lesznek érdeklődők. Ha másért nem, hát azért, mert többen vállalnak külföldi munkát vagy családtagjaik dolgoznak már ott, és a kapcsolattartás akkor lesz könnyebb és biztonságosabb, ha beoltatják magukat.

Szabó doktornőn kívül tegnapig dr. Imreh Annamária sepsiszentgyörgyi-kökösi családorvos és Kovásznán dr. Részegh-Staufer Tünde kezdte meg a páciensek beoltását, de még húsz kollégájuk készül az oltási kampány indítására. Sepsiillyefalván, dr. Para János rendelőjében kedd délutánra kaptak időpontot az első jelentkezők, ebben a községben már több mint százötvenen beoltatták magukat a korábban megnyitott városi oltási központokban – tudtuk meg Para doktortól. Dr. Szilágyi Éva sepsiszentgyörgyi rendelőjében is készen állnak az indításra, itt egyelőre amiatt kevés a jelentkező, mert a doktornő listáján sok a gyermek és a fiatal, a felnőttek közül már többen beoltatták magukat, de itt is várják oltásra a pácienseket, jó adag vakcina a hűtőszekrényben áll.

A megyei közegészségügyi igazgatóságtól kapott tájékoztatás szerint a városi körzetekben Sepsiszentgyörgyön hét, Kézdivásárhelyen négy, Ba­róton három, Kovásznán egy családorvos regisztrált, hogy vállalja páciensei beoltását, és át is vette a vakcina első adagjait, a községek közül Uzon, Kökös, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Sepsiillyefalva, Sepsibükszád, Nagybacon, Gelence, Zágon és Barátos családorvosa szerepel az említett listán. Bodzaforduló környékén nem oltanak a családorvosok a saját rendelőjükben, többen közülük a nagy kapacitású városi oltási központban vesznek részt az immunizálásban, és ez elegendő felület ahhoz, hogy minden igénylő megkaphassa az oltást – mondta lapunk érdeklődésére Igyártó Gabriella járványtani szakember. A közegészségügyi igazgatóság munkatársa kifejtette, a védőoltás elindításához nem elég, hogy a családorvosok hűtőszekrényében van a vakcina, azt digitálisan is regisztrálni kell ahhoz, hogy a beoltottak bekerüljenek a vonatkozó számítógépes rendszerbe és megkaphassák az oltási igazolványt. Lapunk kérdésére Ágoston László igazgató megismételte, bárki bárhol jelentkezhet oltásra és a családorvosok is beolthatják más települések lakóit is, az oltási bizonyítványt ott kapják meg, ahol a védőoltást.