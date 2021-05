És Európa megmozdult

Következő írásunk

Több mint háromszáz ellenőrzést végeztek a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség munkatársai az év első három hónapjában, amelyek során több mint száz szabályszegést tapasztaltak, ötven esetben pedig bírságoltak is, összesen 130 ezer lej feletti értékben – számolt be a hivatal felügyelője, Benke Enikő. A leggyakrabban tapasztalt rendellenesség a fogyasztók, vásárlók hiányos tájékoztatása volt a termékekkel kapcsolatosan, de a szolgáltatások terén is tapasztaltak szabálytalanságokat. Az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor csökkent valamelyest a hatóságokhoz érkező panaszok száma, de továbbra is a legtöbben a mobiltelefon-, illetve az áramszolgáltatók miatt fordulnak a felügyelőséghez.