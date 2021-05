A két megnyert sepsiszentgyörgyi győzelem után magabiztos előnnyel utazott hétfői kisszállására a Sepsi-SIC, a Szatmárnémeti VSK viszont győzelmi kényszerben lépett pályára, hiszen csak egy esetleges sikerrel tarthatta életben a bajnoki címmel kapcsolatos reményeit. Ennek tudatában a spanyol Maikel Lopez legerősebb ötösét – Claudia Cuic (Pop), Patricia Bright, Marina Solopova, Alina Podar, Bria Goss – küldte parkettre, a túloldalon viszont a zöld-fehérek trénere, Zoran Mikes most sem változtatott kezdőcsapatán, s Jovana Pašićcsal, Orbán Nikolettel, Annemarie Gödri-Părăuval, Rebecca Tobinnal és Rebekah Gardnerrel vágott neki a finálé harmadik mérkőzésének.

Szatmári kosár nyitotta meg a küzdelmet, amire Tobin válaszolt, majd következett Cuic triplája, Tobin kétpontosa és Goss büntetőből szerzett két pontja (7–4). A kezdeti adok-kapok után mindkét csapat játéka akadozott, így pontmentes percek következtek. A kosárcsendet Bright törte meg, s a 6. percben a VSK-nak kétszer annyi pontja volt, mint a vendégeknek (12–6). Szentgyörgyi időkérés után felváltva pontoztak az alakulatok, és 19–11-nél szólalt meg az első negyed végét jelző dudaszó. A második szakasz elején Carla Popescu duplájával már 10 ponttal vezetett a Szatmár (21–11). A folytatásban vendéglátóink jól megszórtak, s csak a kispadról jó ütemben beálló Andra Mandache tartotta játékban a mieinket (35–21). A jobb sorozatunkat hazai time out törte meg, s újra a szatmári lányok irányították a küzdelmet. Gödri-Părău büntetőből pontozott, Orbán és Tobin akcióból szerzett kosarat, ám Solopováéknak mindig volt válaszuk, és a SIC 19 pontos hátrányban vonult szünetre (46–27).

Zoran Mikes tanítványai harciasabban kezdték a harmadik játékrészt, ám a küzdelmet még így is a szatmáriak irányították. A pontszegény negyedet a remek napot kifogó Brightnak is köszönhetően a házigazdák nyerték, és 30 percnyi játék után 58–37 volt az állás. Az utolsó tíz perc elején kapkodtak az együttesek, a pontgyártást pedig a VSK kosarasai indították be, amire Pinelopi Pavlopoulou válaszolt. Azt követően itt is, ott is zörgött a háló és kiegyensúlyozottá vált a küzdelem, de ez már nem segített lányainkon. A vége 75–54 lett a Szatmárnak, amely ezzel a sikerrel szépített a döntőben.

A mérkőzés és a mezőny legjobbját a házigazdák adták, Bright dupla duplával – 23 ponttal és 10 lepattanóval – vette ki részét csapat sikeréből. Tőlünk Mandache volt a legeredményesebb 12 megszerzett ponttal.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, döntő – 3. mérkőzés: Szatmárnémeti VSK– Sepsi-SIC 75–54 (19–11, 27–16, 12–10, 17–17). Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Vezette: Alin Faur, Amalia Marchiț, Máté András Stretea. Szatmár: Cuic 8/3, Bright 23/3, Solopova 7/6, Podar 7/3, Goss 21–Popescu 7/3, Kilin, Neagu, Huțanu 2. Edző: Maikel Lopez. Sepsi-SIC: Pašić 3/3, Orbán 6, Gödri-Părău 2, Tobin 10, Gardner 10–Ghizilă 3/3, Pavlopoulou 8, Cătinean, Kelemen, Mandache 12/3, Kovács. Edző: Zoran Mikes.