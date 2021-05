A hétvégi megmérettetésen a céhes városi Nagy Mózes SK színeiben tatamira lépett a sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna is, de a 63 kg-os súlycsoportban érdekelt dzsudokánk az első meccsén megsérült – kificamodott az egyik válla – és nem tudta folytatni a viadalt. A Dévai MSK-nak versenyző Andra Norocea az 52 kg-osok között harcolt, s miután sikeresen abszolválta a selejtezőt, a nyolcaddöntőben is nyerni tudott, majd a legjobb négy között vereséget szenvedett, és végül bronzéremért harcolhatott, ám ezt a küzdelmet is elveszítette, így be kellett érnie az ötödik pozícióval.

A Sepsiszentgyörgyi MSK három cselgáncsozóját nevezte az országos bajnokságra: a 60 kg-os súlycsoportban Laurențiu Țifrea két győztes és két vesztes meccs után az 5. lett, míg a 66 kg-ban küzdő Vlad Lașcu, valamint Daniel Mocanu a nyolcaddöntőben vereséget szenvedett, de vigaszági menetelésük is rövidre sikeredett.

Az eredmények: * lányok, 52 kg (11 versenyző): 1. Florina Bădiceanu (Pitești-i MSK), 2. Alina-Mihaela Făcăeru (Mioveni-i SK/Dévai MSK), 3. Ioana Cătană (Kolozsvári U/MSK) és Diana-Maria Argint (Szörényvári MSK), 5. Andra Norocea (Dévai MSK) és Ana-Maria Petrescu (Focșani-i SPL) * fiúk, 60 kg (14 versenyző): 1. Alexandru Matei (Bukaresti Dinamo), 2. Bogdan Drimba (Focșani-i SPL), 3. Claudiu Oancea (Kolozsvári U/MSK) és Victor Mocanu (Bukaresti Rapid), 5. Laurețiu Țifrea (Sepsiszentgyörgyi MSK) és Flavius Lungu (Bukaresti Dinamo). (t)