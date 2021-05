Irodalmi Karaván Újabb székelyföldi irodalmi felolvasókaravánra indul az Erdélyi Híradó Kiadó és az Erdélyi Magyar Írók Ligája, partnerségben a Székelyföld folyóirattal. Ezúttal Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen mutatkozik be három fiatal erdélyi szerző: Borcsa Imola Székelyföld-díjas író, György Alida Látó-nívódíjas író, költő és Sztercey Szabolcs Méhes György-debütdíjas költő. A fellépőkkel André Ferenc költő, slammer, a Hervay Könyvek sorozat társszerkesztője beszélget. Kézdivásárhelyen május 13-án, csütörtökön 18 órakor a Vigadó Művelődési Házban (Gábor Áron tér 21.) lépnek fel a szerzők.

Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ Műsor című színházi beszélgetéssorozatának ötödik részét május 14-én, pénteken 19 órától vetítik Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben. Ebben a részben Fekete Mária, Kovács Kati és Kolcsár József színművészekkel ismerkedhetnek meg közelebbről a nézők, műsorvezető Pál-Ferenczi Gyöngyi. A hatodik Műsort május 27-én, csütörtökön 19 órától vetítik a nagyteremben. Házigazda Kolcsár József, vendégei pedig P. Magyarosi Imola, Szakács László és Erdei Gábor. ♦ Május 18-án, kedden és május 19-én, szerdán 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadását játssza a társulat (rendező: Radu Afrim). Helyek foglalhatók telefonon (0728 083 336, 0267 312 104) vagy személyesen a központi jegyirodában. ♦ Az élő előadásokon és vetítéseken kívül a Vimeo videómegosztó platformon továbbra is elérhető a Műsor című színházi beszélgetéssorozat mindegyik része, valamint az Aritmia.doc című előadás, melyeket 4 dolláros áron lehet megtekinteni a színház Facebook-oldalán található linkről. A 16 lej körüli összeget a link aktiválásakor bankkártyáról lehet kifizetni.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban május 23-án, vasárnap 19 órától a Pam param című produkciót játssza (koncepció-koreográfia: Andrea Gavriliu).

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Tiszta című néptáncszínházi produkciója május 19-én, szerdán és május 20-án, csütörtökön 19 órától tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Telefon: 0267 312 104.

Vendégelőadás. Május 25-én, kedden vendégelőadással érke­zik a Tamási Áron Színházba a Nagyvárad Táncegyüttes, mely 19 órától Katonaének című műsorát mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek. Jegyet vásárolni a központi jegyirodában, illetve előadás előtt egy órával lehet.

Kiállítás

TUDOMÁNNYAL ÉS FEGYVERREL. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban ma 13 órakor megnyílik a Makkai Sándor (1890–1951) erdélyi magyar író, református püspök életművét, egyházi, irodalmi és közéleti tevékenységét bemutató tárlat. Az esemény házigazdája Zelenák József evangélikus esperes, a tárlat kurátora Makkai Lilla nyugalmazott református lelkész, Makkai Sándor unokája. A kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszinti kiállítótér) május 14-én, pénteken 18 órakor nyílik Véső Ágoston festőművész kiállítása. A tárlatot megnyitja Gazda József művészettörténész, a kiállítás kurátora Madaras Péter. A kiállítás megtekinthető június 11-ig keddtől péntekig 10 és 17, szombaton 10 és 18 óra között.

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményeinek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is láthatóak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig.

Zene

OPERETT. A kolozsvári Operettissimo május 21-én, pénteken 18 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében A lányok angyalok című műsorával lép fel. A belépő ára 35 lej, jegyek elővételben a Treff utazási irodában kaphatók szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. További tudnivalók a 0745 589 214-es és a 0746 208 811-es telefon­számon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma 16.45-től Scooby (románul beszélő), 17 órától Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő), 19 órától Portré a lángoló fiatal lányról (román felirattal), 19.15 órától Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban.

Ingyenes ügyintézés Bardocon

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Bardocon a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. A kérelmek Háromszéken is benyújthatók, anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznunk: Sepsiszentgyörgyön hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ székházában (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), illetve a szervezet kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), valamint baróti irodájában (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Péntekig Sepsiszentgyörgyön lezárják a Puskás Tivadar utca és az Olt utca közötti útkereszteződést az esővíz-elvezető rendszert érintő munkálatok miatt.

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS. A Tega Rt. csütörtökön Zágonban, pénteken Papolcon gyűjti a szelektív hulladékot.

ÜGYINTÉZÉS. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos ügyintézést májustól két helyen teszi lehetővé a Tega Rt.: az Ág utca 1. szám alatti irodákban (hétköznapokon 8–15 óráig), illetve a Vár utca 52. szám alatt, a temető bejáratánál található irodában (hétköznapokon 12–16 óráig).

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8 és 10, vasárnap pedig 9 és 11 óra között átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorában ma 18 órára várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, figyelembe véve az egészségügyi szabályok betartását.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Grigore Bălan úton található Salvia (0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen mától a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.