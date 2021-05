Az idei első három hónapban 863,1 millió euróval, 5,327 milliárd euróra nőtt a hazai külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte a hét elején az Országos Statisztikai Intézet. A vizsgált időszakban is gyorsabb ütemben nőtt a behozatal, mint a kivitel. Az export 3,9 százalékkal, 17,719 milliárd euróra nőtt, míg az import 7,1 százalékkal, 23,046 milliárd euróra. Összességében Románia 17,7 milliárd eurós exportot és 23 milliárd eurós importot valósított meg.

A negyedév utolsó hónapjában a kivitel 20,1 százalékkal, 6,526 milliárd euróra nőtt a tavalyi harmadik hónaphoz képest. Tavaly márciusban vezették be a kijárási korlátozásokat a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében, ami jelentősen visszavetette a kereskedelmet és a gazdaságot, ezzel magyarázható a harmadik hónapban tapasztalt jelentős exportnövekedés. A látványos növekedés az importban is meglátszik, hiszen a behozatal is 20,6 százalékkal nőtt és elérte a 8,782 milliárd eurót. Így az idei harmadik hónapban a külkereskedelmi mérleg hiánya elérte a 2,256 milliárd eurót.

A Curs de Guvernare portál egy korábbi elemzése szerint uniós szinten a Románia és Magyarország közötti kereskedelem tavaly mintegy 2,8 milliárd eurót tett ki, a vizsgált nyolc termékcsoportból hatnál negatív a mérleg Bukarest számára. Világviszonylatban ezt a deficitet csak a Kínával való kereskedelem volumene előzi meg.

Az összeg egyébként azért is jelentős, mert a magyar GDP még kétharmadát sem éri el a romániai bruttó összterméknek.

Románia külkereskedelmi mérlegének deficitje tavaly egész évben egyébként 18,387 milliárd euró volt, ami 1,088 milliárd euróval haladta meg a 2019-es adatot. A kivitel 2020-ban 9,9 százalékkal, 62,175 milliárd euróra csökkent, a behozatal 6,6 százalékkal, 80,562 milliárd euróra mérséklődött.

Jellemző adat a mezőgazdasági termékek kereskedelmi volumene, hiszen a jegybank adatai szerint öt év alatt, 2014 és 2019 között megkétszereződött Románia agrárkülkereskedelmi mérlegének hiánya, évi 2,1 milliárd euróról 4,3 milliárd euróra emelkedett. A jegybank szakértői testülete szerint ebből is látszik, hogy a hazai mezőgazdaság és az élelmiszeripar strukturális nehézségekkel szembesül, ezért képtelen fedezni az egyre növekvő belföldi keresletet. Ráadásul a belföldi élelmiszeripari vállalkozások fejlődési képességét csökkenti az egyre növekvő behozatal.