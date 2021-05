Tamás Sándor: 2021 az újraindítás éve

– Hetvenkilenc millió euróból gazdálkodhat idén Kovászna megye. Ez az elmúlt harminc év legnagyobb költségvetése. Minek köszönhető ez a kiugrás?

– Elsősorban a pályázatoknak, hiszen ez az a része a költségvetésnek, ami egyértelműen a megyei tanács csapatának munkája, közös munkánk gyümölcse. Ennek köszönhető, hogy költségvetésünk több mint felét, 55 százalékát teszi ki a fejlesztési rész. Másodsorban köszönhető a decentralizációnak, annak, hogy egyre több kérdésben dönthetünk helyben. Az RMDSZ kormányzati, parlamenti jelenlétének köszönhetően több fázisban is történtek olyan lépések, amelyek az önkormányzati munkának kedveznek. Nyilván az elmúlt évek gazdálkodása is sokat nyom a latban, hiszen olyan rendszert alakítottunk ki, amelyben fontos az együttműködés, a szolidaritás és a fenntartható fejlődés.

– Milyen prioritások mentén alakították az idei költségvetést?

– Számunkra a háromszéki emberek egészségének és biztonságának védelme a legfontosabb. Egy évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a járvány elleni küzdelemnek nem lehet sem adminisztratív, sem pénzügyi akadálya, ezért prioritásként kezeljük a szociális és egészségügyi rendszer támogatását. A megyei tanács főbb tevékenységi területeit tekintve, a legnagyobb összeget a megyei sürgősségi kórház fejlesztése és fenntartása teszi ki, ami 154,9 millió lejt jelent. A fenntartási költségek mellett fontos beruházások is lesznek, hiszen a megyei kórházban bővül és megújul a sürgősségi osztály, új tüdőkórház épül, stroke-központot fogunk építeni.

– Csak a megyei kórházra gondolnak?

– Nem csak! A városi kórházak támogatása is fontos, mert a járvány megtanított, hogy nem szabad az egészségügyi rendszerünket egy pillérre építeni. A vidéki családorvosi rendelők felújítása és felszerelése is a költségvetésünk része. Hasonlóképpen kiemelt fejezet a szociális ellátási rendszer folyamatos fejlesztése és fenntartása, amelyre 54,5 millió lejes keretet különítettünk el.

– Milyen fejlesztések várhatóak még?

– Beruházások sokaságát indítjuk, folytatjuk vagy épp fejezzük be ebben az évben. Ezeket uniós, kormány- és saját pénzből tudjuk végezni. A megyei utak és hidak modernizálására, újjáépítésére szánt összeg eléri a 95,2 millió lejt. Két nagy munkánk van folyamatban Erdővidéken. Az egyik a Hatodon átvezető megyei út egészen az ágostonfalvi hídig, a másik a Barót–Vargyas–Hargita megye határa közötti megyei út újjáépítése. Ez a két munkálat több mint 150 millió lejes beruházás, tulajdonképpen az elmúlt ötven év legnagyobb infrastrukturális fejlesztése Erdővidéken. Közben zajlik az Orbaiszéket a Bodzavidékkel összekötő megyei út építése is. Olyan része is van ennek az útszakasznak, hogy sosem volt rajta aszfalt. Eddig sárban jártak az emberek, de az idén befejezzük a munkálatokat ott is.

– Milyen szempontok szerint döntenek arról, hogy hol indítanak nagyobb beruházást?

– A megye öt régiójának felzárkóztatása, kiegyensúlyozott fejlesztése van a szemünk előtt, ezt szolgálja a Háromszéki Települések Modernizációs Programja. Az első nagy uniós projektünk a Kovásznát Kézdivásárhellyel összekötő megyei út újjáépítése volt, most Erdővidéken zajlik útépítés, illetve Orbaiszéket és Bodzavidéket érintő útszakaszt modernizálunk. Következik egy újabb kézdiszéki útszakasz, hiszen a Kézdiszentlélek, Esztelnek és Lemhény közötti megyei út teljes körű felújításának pályázati dokumentációját már készítjük.

– Mi lesz a kis településekkel?

– A nagy beruházások mellett fontos, hogy a kistelepüléseket is segítsük, hogy a fiatalok helyben maradjanak vagy hazajöjjenek. Ehhez az kell, hogy az infrastruktúra mellett legyen megfelelő óvoda, iskola, egészségügyi alapellátás, legyenek szabadidős, sportolási lehetőségek. A megyei önkormányzat évek óta támogatja a vidéki önkormányzatokat és az egyházakat, hogy a kistelepüléseket kisebb beruházásokkal élhetőbbé, vonzóbbá tegyék. Alapelvünk, hogy kiemelten segítjük azokat a közösségeket, ahol van elképzelés, van életerő. Mindig azt mondjuk a vidéki polgármestereinknek: legyen jövőképük, tudják, hogy mit szeretnének elérni a községükben, és akkor lehet hozzárendelni az anyagi forrást.

– Milyen kihívásokra számítanak az idei évben?

– Azt tudjuk, hogy az idei év másként lesz nehezebb, mint a tavalyi esztendő. Mindenképpen egy korlátozottabb világban kell teljesíteni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy bizonyos folyamatokat felgyorsított a járvány, a közigazgatásban például az online ügyintézést. Ebben mi is léptünk: az urbanisztikai bizonylatokra, építési, bontási engedélyekre vonatkozó kéréseket, dokumentációkat online is fogadjuk. Ugyanakkor a következő uniós

költségvetési ciklusra, a következő hét évben Románia az eddiginél sokkal nagyobb összeget hívhat le Brüsszelből. Ezért érdemes előre tervezni. Egyre nagyobb szerepet kap a regionális együttműködés, gondolok itt a két nagyobb város – Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely – körül kialakuló fejlesztési övezetekre. Ugyanakkor fontosak a Brassó megyével közös terveink: reptér, terelőút, Brassó és Bákó közötti autópálya. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása is új lendületet ad a székelyföldi önkormányzatoknak.

– Azt nyilatkozta, hogy az újraindítás éve lesz 2021. Mire alapozza optimizmusát?

– Költségvetés szempontjából azért is nevezhetjük az újraindítás évének, mert sok lesz a közberuházás, amelyeknek erőteljes gazdaságélénkítő szerepük van. Tehát innen nézve minden közberuházásnak megsokszorozódik a jótékony hatása és pozitívan befolyásolja a gazdaságot. Ez pedig jó az embereknek, a háromszéki családoknak, ugyanis munkahelyet, jobb megélhetést jelent.

– Hogyan látja a járványügyi hely­zetet?

– Optimista vagyok, hogy járvány szempontjából is az újraindítás éve lesz 2021, hiszen elérhető a koronavírus elleni oltás, Háromszéken most már nem kell heteket várni rá, azonnal lehet jelentkezni. Az orvosoktól azt tanultam, az a jó oltás, amelyet már beadtak. Minél többen leszünk azok, akik beadattuk az oltást, annál közelebb leszünk a járvány végéhez. Nézzük meg Magyarország jó példáját, tanuljunk tőlük. Aki még nem kérte az oltást, tegye meg minél hamarabb, mert a tudomány mai állása szerint ezt a vírust másképp nem lehet leküzdeni. Tegyük meg ezt szeretteinkért, közösségünkért és saját magunkért is. (X)