A hétfőn parádézó és a döntő harmadik meccsét 21 pontos különbséggel megnyerő Szatmárnémeti VSK számára nem sok minden változott, hiszen továbbra is győzelmi kényszerben lépett pályára és újra nyerni kellett, hogy továbbra is életben tartsa a bajnoki reményeit. A mi oldalunkon sem módosult semmi, hiszen a Sepsi-SIC továbbra is egy mérkőzésre volt az ötödik bajnoki címétől. A házigazdák spanyol trénere, Maikel Lopez ezúttal is legjobb játékosait – Claudia Cuic (Pop), Patricia Bright, Marina Solopova, Alina Podar, Bria Goss – küldte pályára, nálunk viszont Zoran Mikes újfent bizalmat szavazott Jovana Pašićnak, Orbán Nikolettnek, Annemarie Gödri-Părăunak, Rebecca Tobinnak és Rebekah Gardnernek.

Gyors kosárváltással indult a finálé negyedik párharca, majd kissé ellépett a sepsiszentgyörgyi csapat, de a Szamos-parti piros-fehérek hamar egyenlítettek, sőt, néhány pillanatra még a vezettek is (7–6). A zöld-fehérek válasza nem maradt el, s Tobin három pontra dobta a SIC-et (7–10). A folytatásban egyre jobban védekeztek a mieink, és remek teljesítményük ponterős támadással egészült ki, akik így négypontos plusszal zárták az első negyedet (16–20). Öt nullás sorozatunk után Maikel Lopez időt kért, ezzel megtörte együttesünk ritmusát, és a házigazdák felzárkóztak három pontra (22–25). Tobin duplájára Solopova és Podar válaszolt, tizenhét percnyi játék után ismét egyenlő volt az állás (27–27). A szakasz hajrája a szatmáriakról szólt, akik Solopova hármasával minimális előnnyel vonultak szünetre (35–32).

A pihenő után is folytatódott a kiegyensúlyozott és kiélezett mérkőzés, ám a pontosabban célzó VSK-soknak sikerült 6 ponttal elhúzniuk (40–34). Előbb Gödri-Părău pontozott a büntetővonalról, majd következett Gardner négy pontja és Orbán duplája, amivel a Sepsi-SIC egyenlített 42-re. A szakasz végén mi összpontosítottunk jobban, és 44–46-os eredményről vártuk az utolsó játékrészt.

Andra Mandache kosara nyitotta meg a záró negyedet (44–48), a gyors válasz Solopovától érkezett (46–48). A következő percekben itt is, ott is kimaradt néhány támadás, ám Tobin és Gödri-Părău kosaraival már hattal mentek a háromszékiek (46–52). Az utolsó öt percen belül a szatmáriak hibát hibára halmoztak, és lányaink 11 pontos előnyre tettek szert (48–59). Innen már Zoran Mikes tanítványai javára pörgött az idő, a piros-fehérek pedig kapkodva futottak az eredmény után. A 39. percben Gardner kétpontosával már plusz 13 volt a még négyszeres szentgyörgyi bajnokcsapat javára, s a véghajrába még az is belefért, hogy Goss egy triplával és egy akcióból szerzett kosárral lefaragott valamelyest a vendéglátóink hátrányából. A vége 65–56 lett a Sepsi-SIC javára, amely így 3–1 arányban nyerte meg a 2020–2021-es Nemzeti Liga döntőjét, és játékosai sorozatban ötödször ülhettek fel a női kosárlabda trónjára.

A finálé negyedik meccsének legeredményesebbjét a SIC adta, hiszen Tobin 19 ponttal járult hozzá csapatunk kedd esti sikeréhez, a házigazdáktól pedig Goss 16 egységig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, döntő – 4. mérkőzés: Szatmárnémeti VSK– Sepsi-SIC 56–65 (16–20, 19–12, 9–14, 12–19). Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Vezette: Alin Faur, Amalia Marchiț, Máté András Stretea. Szatmár: Cuic 8/6, Bright 2, Solopova 15/6, Podar 13, Goss 16–Popescu, Kilin, Neagu, Huțanu 2. Edző: Maikel Lopez. Sepsi-SIC: Pašić 6, Orbán 8, Gödri-Părău 10, Tobin 19, Gardner 15–Ghizilă, Pavlopoulou, Cătinean, Kelemen, Mandache 7/3, Kovács. Edző: Zoran Mikes.