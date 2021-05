Rendhagyó és hiánypótló programot indít útjára holnap délutántól az RMDSZ sepsiszentgyörgyi nőszervezete Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője kezdeményezésére. A Székelyföldi nők közéleti műhelye – helyünk a világban című, havonta minden második csütörtökön 18 órától jelentkező online fórum célja egyebek mellett tabunak tekintett, szőnyeg alá sepert vagy kevésbé kibeszélt kérdések – így a nők közéleti szerepvállalásának – boncolgatása közvetlen és kötetlen beszélgetések révén. A kezdeményezők ösztönző szerepet is szánnak a fórumnak pozitív példák felmutatásával a női szerepvállalás tekintetében.

Az interaktívnak szánt, fórumszerűnek elképzelt kezdeményezésről Ájgel Ágnes, az RMDSZ háromszéki nőszervezetének elnöke, Kondor Ágota, a sepsiszentgyörgyi nőszervezet elnöke, helyi önkormányzati képviselő, Benkő Erika, a program koordinátora, valamint Magyarósi Imola, a sepsiszentgyörgyi városi képviselő testület RMDSZ-frakciójának vezetője számoltak be. Mint kiderült, ők négyen, valamint egy újságíró hölgy alkotják azt a munkacsoportot, amelyet Benkő Erika ötletgazdával közösen hívtak életre. A műhely állandó házigazdája Kondor Ágota, valamint Benkő Erika lesz.



Tabuk, sztereotípiák

Ájgel Ágnes szerint talán egész Székelyföldön hiánypótló kezdeményezésről van szó, ezért örömmel fogadták, hogy ezzel is bővülhet a nőszervezet tevékenysége. Olyan nem csak női, de közéleti témákat szándékoznak boncolgatni, melyekről esetenként szó esik, de általában nem kapnak túl nagy nyilvánosságot, gyakran tabunak is számítanak, sztereotípiákra épülnek. Ezek a témák ugyanakkor a nők mindennapjainak a részei, de valami oknál fogva felületesen vagy egyáltalán nem jelennek meg a közbeszédben. A nők közéleti szerepvállalása is ide tartozik, erről szándékoznak minél alaposabb képet nyújtani, saját tapasztalatok és jó példák bemutatása révén.

Ájgel Ágnes arról is beszámolt, hogy idén nyolcéves a nőszervezet, 17 tagszervezettel megyeszinten. A megalakulás óta sok közösségi programot szerveztek – havonta legalább egyet – és azt látták, nagy az igény arra, hogy a nők havonta egyszer kimozduljanak az otthoni vagy éppen a munkahelyi környezetből és találkozzanak, beszélgessenek, halljanak, tanuljanak. Ezért is fogadták örömmel a Benkő Erikától indult elképzelést.



Beszélgetéstől közpolitikai javaslatokig

Benkő Erika ötletgazda, programkoordinátor szerint a politika porondján végzett négyéves tevékenysége mutatta meg, miért van szükség olyan szervezetre, hálózatra, amely a nők érdekeinek képviseletét felvállalja. Egyik következtetése szerint tenni kell azért, hogy kimozduljunk arról a pontról, ahol a nők közéleti szerepvállalása véletlenszerű és esetleges. A műhely gondolatának megszületését követően megkereste a nőszervezetet, hogy intézményes keretet lehessen biztosítani az egésznek. Benkő Erika szerint az online élő események a járvány folytán reneszánszukat élik, és lehetővé teszik, hogy sok olyan eseményen részt tudjunk venni, amire a távolság vagy más okok miatt nem jutnánk el, ez hozta az ötletet is, hogy hasonló formát adjanak ennek a kezdeményezésnek is.

Ennek megfelelően minden hónap második csütörtökjén 18 órától a háromszéki nőszervezet Facebook-oldalán élő közvetítésben közéleti kérdéseket vitatnak meg, női perspektívából, nem csak ők, de adott témák szakértőit is meghívják. A holnapi első adásban a résztvevők arról fognak beszélni, hogy miért tartják fontosnak a kezdeményezést, a nők közéleti szerepvállalását, Székelyföldön milyen lehetőségek vannak, milyen jó példák, mi a közéleti sikernek az ára, illetve milyen sztereotípiák léteznek ebben a kérdéskörben.

Benkő Erika szerint azt szeretnék, ha a műhelyek kötetlen és közvetlen formában zajlanának, nem szeretnének sablonos panelek mentén beszélgetni, dolgozni. Nem feltétlenül tabu, de nem kibeszélt, a közbeszédben kellően nem tematizált kérdéseket is körüljárnak. Az egyik ilyen, hogy mi a feminizmus és miért van negatív csengése Székelyföldön a szónak, vagy éppen a családon belüli erőszak tematikája. De azt is fel akarják mérni, hogy a nők székelyföldi közéleti szerepvállalása miként áll, sikeres életpályákat szándékoznak megmutatni, a szakmaiság és az anyaság, család viszonyáról beszélni. Nagyon fontos célkitűzésük, hogy amennyiben rendszerszintű kérdéseket sikerül a műhely során feltárni, amelyek kapcsán közpolitikai javaslatokat lehet megfogalmazni, akkor ezeket az RMDSZ asztalára is szeretnék felterjeszteni. Azt remélik, hogy a műhely a közélet iránt érdeklődő nőknek egy bejáratott csatornájává válhat, ahol átható kérdéseket lehet kötetlenül a felszínre hozni, megbeszélni, megvitatni. Szívesen várják a javaslatokat, elképzeléseket, a saját tapasztalatokat azoktól, akik ezeket szeretnék megosztani.



Kényes kérdések

Kondor Ágota a program hátterében álló munkacsoportról elmondta, számára már az is érdekes volt, hogy a tervezés, ötletelés során milyen dinamikus, intenzív beszélgetés alakult ki közöttük, megmutatva, hogy érdemes és van, miről beszélni. A nők számára fontosak ezek a témák, és nagyon kevésszer lelnek rá a megfelelő fórumra, hogy ezekről beszéljenek, vagy nincs bátorságuk a létezőkön a véleményüket hallatni. Nagyon fontos, hogy lehetőség lesz olyasmit boncolgatni, ami eddig „szőnyeg alá volt söpörve”, vagy kevés szó esett róla, nyíltan beszélni ezekről, és egyúttal megmutatni a sajátos szemléletmódot, értékeiket, meglátásaikat, tudásukat. Kondor Ágota ugyanakkor jelezte: nem „amazonok társaságaként” kell elképzelni őket, nem szándékuk minősíteni senkit a meggyőződéséért vagy szemléletéért, mindössze kényesnek is számító jelenségeket szándékoznak megvitatni, és megoldásokra is rávilágítani.

Magyarósi Imola örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, és abban bízik, hogy ha nyíltan beszélnek a ritkán elhangzó témákról, más nőket is arra bátorítanak, ösztönöznek, hogy nyitottabban álljanak az adott kérdéskörökhöz. Meglátása szerint a kezdeményezéssel nem váltják meg a világot, egy hosszabb folyamat első lépései ezek, melyek többek között olyan téren is változást hozhatnak, mint a nők közötti szolidaritás, amelyen a tapasztalatok szerint van még mit javítani. Fontosnak tartja, hogy szakemberek bevonásával boncolgassanak olyan érdekes témákat, amelyek női és férfi szemmel egyaránt izgalmasak, de a megítélésük eltér, viszont a másik szemléletmódot is meg kell ismerni, ha változást szeretnének.