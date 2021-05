Milák Kristóf, aki Glasgow-ban szerezte élete első felnőtt aranyát világversenyen, egy évre rá döbbenetes világrekordot úszott a világbajnokságon, és az idei márciusi országos bajnokságon elért elképesztő időeredményei azt sejtetik, többször állhat dobogóra, mint 2018-ban. Már csak azért is, mert kedvenc pillangószámai mellett ígéretéhez híven hadat üzen a gyorsúszó-specialistáknak is, mindössze hét távra nevezett, plusz három váltóban is medencébe ugorhat.

Verrasztó Dávid tovább srófolhatja a 400 vegyes korrekordját: 2018-ban 30 évesen a szám valaha volt legidősebb Európa-bajnoka lett, és az elmúlt időszakban mutatott teljesítmények alapján egyértelmű, hogy útban a 33. születésnapja felé is a szám fő esélyese – egyszersmind zsinórban negyedszer nyerheti meg a négy vegyest (és hatodszor állhat a dobogón).

A hölgyek között Hosszú Katinka arra a három számra koncentrál, amelyeket Tokióban is valószínűleg előnyben részesít (200–400 vegyes, 200 pillangó) – két távon mindenesetre akár magyar első és második befutó is várható, hiszen a pillangón címvédő Kapás Boglárka új kedvenc távja mellett 400 vegyesen is kipróbálja magát, de nosztalgiázni is fog 400 gyorson. Ugyanakkor Katinka tovább javíthat egy egyetemes Eb-rekordot: 200 vegyesen egymás után a hatodik győzelmét arathatja.

Abban a pillanatban, amikor Cseh László elrajtol a 200 vegyes egyik előfutamában, alighanem egy örökre megdönthetetlen csúcs születik meg – ez lesz a magyar legenda 10. Európa-bajnoksága, amihez fogható pályaívet még sohasem látott a kontinentális úszósport. Korántsem mellesleg 14 bajnoki címével és azzal, hogy hét egymást követő kontinensviadalon volt aranyérmes, már így is szinte átugorhatatlanul magasra tette a lécet a következő nemzedékek számára.