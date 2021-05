A visszeres láb kezelésének lehetőségei /X/

A visszeres láb kezelését soha nem szabad a szőnyeg alá söpörni, hiszen a kezeletlen visszérnek komoly következményei lehetnek. Ugyanakkor nem feltétlenül kell gyógyszeres kezelésben gondolkodni. A végtagok otthoni ápolása mellett, a természetes megoldások is rendelkezésre állnak.

A visszeres láb otthoni ápolása

Első körben érdemes a házi módszerek alkalmazásával kezdeni. A visszér a legjobban a mozgással kezelhető. Nem feltétlenül kell futni vagy más megerőltető mozgásformákat űzni. Napi 10-20 perc sétával vagy biciklizéssel is rengeteget tehetünk a lábunk egészségéért. A visszeres láb otthoni ápolásához javasolt a hideg vizes zuhany. A hideg víz ugyanis csökkenti a tágulatot, nem úgy, mint a forró víz, ami épp ellenkezőleg hat: elősegíti az erek tágulását. A fásli vagy a speciális kialakítású visszérharisnya viselésével is sokat javíthatunk a lábunk állapotán. Ha pedig még ennél is hatékonyabb eredményre vágyunk, akkor a gyógynövény tartalmú készítmények rendszeres szedését is érdemes beiktatnunk a mindennapjainkba.

Természetes segítség erős hajhullás ellen

Nem a visszér az egyetlen probléma, amivel már az első tünetek megjelenésekor foglalkozni kell. Többek között az erőteljes hajhullás kezelése sem várhat, hosszútávon ugyanis hajritkulást és kopaszodást eredményezhet. Ezeket pedig sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. Ennek elkerülése érdekében érdemes időben felvenni a harcot az erős hajhullás ellen, és megkeresni a minden szempontból megfelelő megoldást. A Varga gyógynövényes sampon, balzsam, illetve hajcsepp használatával egy komplett hajkúra állítható össze. A termékek azért kerültek kifejlesztésre, hogy hatékony és természetes megoldást adjanak a ritkuló haj, illetve hajhullás, kopaszodás problémájára.

Miért hullik a hajam?

Ez egy igen fontos kérdés, amire tudnunk kell a választ. Sok esetben ugyanis nem genetikai problémáról van szó. A hajhullás okai nagyon sokfélék lehetnek. Csak, hogy néhányat említsünk a sok közül, a nem megfelelő tápanyagbevitel, a hormonális problémák, a fejbőr kóros elváltozásai, illetve a gyógyszerek mellékhatása is okozhat hajhullást. Ez esetben az erős hajhullás elleni szerek mellett nagyon fontos a háttérben meghúzódó okok kezelése is. Mind közül az egyik leggyakoribb magyarázat a szervezetben kialakuló tápanyaghiány, ami negatívan befolyásolja a fejbőr egészségét és a hajnövekedést. (X)