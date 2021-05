Ezúttal Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen mutatkozik be három fiatal erdélyi szerző: Borcsa Imola Székelyföld-díjas író, György Alida Látó-nívódíjas író, költő és Sztercey Szabolcs Méhes György-debütdíjas költő. A fellépőkkel André Ferenc költő, slammer, a Hervay Könyvek sorozat társszerkesztője beszélget. Kézdivásárhelyen ma 18 órakor a Vigadó Művelődési Házban (Gábor Áron tér 21.) lépnek fel a szerzők.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszinti kiállítótér) május 14-én, pénteken 18 órakor nyílik Véső Ágoston festőművész kiállítása. A tárlatot megnyitja Gazda József művészettörténész, a kiállítás kurátora Madaras Péter. A kiállítás megtekinthető június 11-ig keddtől péntekig 10 és 17, szombaton 10 és 18 óra között.

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményei­nek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is láthatóak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig. A belépő felnőtteknek 5 lej, gyermekeknek és nyugdíjasoknak ingyenes.

Színház

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház május 14-én, pénteken 17 órától, május 15-én, szombaton 11 órától és május 18-án, kedden 12 órától játssza Tündérek tenyerén című babaszínházi előadását a társulat stúdiótermében (rendező: Benkő Éva). Ajánlott életkor: 9 hónap–3 év, szülői vagy nagyszülői felügyelettel. Az előadás meghitt térben zajlik, amelybe jelen körülmények között legtöbb 15 szülőt és kisbabát tudnak befogadni. A játék időtartama kevesebb mint fél óra. További tudnivalók, valamint jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon igényelhető.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Tiszta című néptáncszínházi produkciója május 19-én, szerdán és május 20-án, csütörtökön 19 órától tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Telefon: 0267 312 104.

Vendégelőadás. Május 25-én, kedden vendégelőadással érkezik a Tamási Áron Színházba a Nagyvárad Táncegyüttes, mely 19 órától Katonaének című műsorát mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek. Jegyet vásárolni a központi jegyirodában, illetve előadás előtt egy órával lehet.

Zene

OPERETT. A kolozsvári Operettissimo május 21-én, pénteken 18 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében A lányok angyalok című műsorával lép fel. A belépő ára 35 lej, jegyek elővételben a Treff utazási irodában kaphatók szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. További tudnivalók a 0745 589 214-es és a 0746 208 811-es telefonszámon igényelhetők.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Portré a lángoló fiatal lányról (román felirattal), 17 órától Scooby (magyarul beszélő), 18.45-től DAU. Natasa (román felirattal), 19.15-től Szótlan szív (román felirattal).

Előadás és beszélgetés a demenciáról

Erdővidék Múzeuma partnerségben a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal május 14-én, pénteken 18 órakor online elő­adásra hívja az érdeklődőket a múzeum közösségi oldalára, ahol Kiss Gabriella PhD mentálhigiénés szakember, a Gyulafehérvári Caritas gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának munkatársa A demenciával/Alzheimer-kórral élő idősek személyközpontú gondozása. Honnan meríthetünk erőt? címmel kezdeményez és vezet beszélgetést. Emellett bemutatja a Demencia és a család című kötetét, valamint bevezet az Alzheimer Café erdélyi mozgalmának alakulásába. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. Amennyiben a közvetítés előre nem látható okok miatt nem jöhet létre, a rögzített anyag egy későbbi időpontban megtekinthető lesz a múzeum közösségi oldalán.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan úton található Salvia (0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Péntekig Sepsiszentgyörgyön lezárják a Puskás Tivadar utca és az Olt utca közötti útkereszteződést az esővíz-elvezető rendszert érintő munkálatok miatt.

Ivóvíz. Javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás május 14-én, pénteken 8–13 óráig Sepsiszentgyörgyön a Fülemüle és a Vár utcában, illetve a Kálvin téren.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Zágonban, pénteken Papolcon, hétfőn pedig Barátoson folytatja a lomtalanítást. 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat, és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

ÜVEGSZÜRET. Ismét üveg­gyűjtést szervez Sepsiszentgyörgyön a Tega Rt. Május 14-én, pénteken 12–20 óráig, május 15-én, szombaton pedig 10–20 óráig lehet leadni – a sík­üveg kivételével – az öblös, törött, feleslegessé vált üvegeket a következő gyűjtőpontokon: Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkoló (Stadion utca), Penny melletti parkoló, régi kenyérgyár (Kós Károly út), az Állomás negyedi buszmegállóval szemben (Állomás utca), Kálvin téri parkoló, hulladék­udvar (Energia utca). 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár.

TAKARÍTÁS. Takarítást szervez az Olt folyó sepsiszentgyörgyi szakaszán szombaton 10–14 óráig a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) és a Lármafa Egyesület, partnerségben a Tega köztisztasági társasággal, a megyei vízgazdálkodási hivatallal, valamint az önkormányzattal. A takarítást az Arénától Sepsiszentgyörgy kilyéni kijáratáig végzik, mintegy öt kilométeres szakaszon. Gyülekező szombaton 10 órakor négy helyszínen: az Arénánál, a Kaufland mögött, a Tridentnél, illetve a Petrom-töltőállomásnál (a kilyéni kijáratnál). A zsákokat, kesztyűket biztosítják a résztvevőknek, ásványvizet, esetleg szendvicset mindenki saját belátása szerint vihet magával.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8 és 10, vasárnap pedig 9 és 11 óra között átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

ÜGYINTÉZÉS. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos ügyintézést májustól két helyen teszi lehetővé a Tega Rt.: az Ág utca 1. szám alatti irodákban (hétköznapokon 8–15 óráig), illetve a Vár utca 52. szám alatt, a temető bejáratánál található irodában (hétköznapokon 12–16 óráig).

HIBAIGAZÍTÁS. A keddi lapszámunkban megjelent Emlékkopja a kopjafaállítónak című tudósításunkban sajnálatos módon az Erdélyi Vitézi Rend helyett Erdélyi Történelmi Vitézi Ren­det írtunk. Az elírásért elnézést kérünk az érintettektől.