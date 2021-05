Lehoczky Zsuzsa a nemzet színésze

A közlemény szerint a nemzet színészei közül Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Király Levente, Molnár Piroska, Szacsvay László, Tordy Géza és Jordán Tamás személyesen is jelen volt a Nemzeti Színházban megtartott zárt megbeszélésen, Almási Éva, Csomós Mari, Cserhalmi György és Máthé Erzsi telefonon kapcsolódott be a választásba. Az új nemzet színészének elsőként Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója gratulált telefonon.

A Nemzet Színésze címet a nemzeti színjátszás élő művészei közül azok kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek. A címet első ízben 2000. augusztus 22-én adták át, legfeljebb tizenketten viselhetik, akik életük végéig havonta nettó 630 ezer forint juttatásban részesülnek. Ha a cím egy viselője elhalálozik, a megüresedett helyre a cím többi birtokosa egyhangú szavazással választ színészt. A Nemzet Színésze cím annak adományozható, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott, betöltötte 62. életévét, 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot – évadonként legalább egy szerepben – a Nemzeti Színház színpadán töltött. A nemzet színészei jelenleg: Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Király Levente, Máthé Erzsi, Tordy Géza, Molnár Piroska, Cserhalmi György, Szacsvay László, Csomós Mari, Almási Éva, Jordán Tamás és Lehoczky Zsuzsa. A cím korábbi birtokosa volt Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Garas Dezső, Kállai Ferenc, Komlós Juci, Lukács Margit, Raksányi Gellért, Sinkovits Imre, Zenthe Ferenc, Szabó Gyula, Avar István, Sztankay István, Gera Zoltán, Bitskey Tibor, Kóti Árpád, Psota Irén, Andorai Péter és Törőcsik Mari.

Lehoczky Zsuzsa már tizenegy évesen színpadon volt a Szegedi Nemzeti Színházban. 1956-ban egyéves kitérőt tett a kaposvári Csiky Gergely Színházba, majd újabb öt évig a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt. 1962-ben szerződött az akkor még Fővárosi Operettszínházhoz, amelynek azóta is tagja. Musicalekben és operettekben egyaránt láthatta a közönség. Játszott többek között a Kiss Me Kate (Kate), A mosoly országa (Mi), a Bál a Savoyban (Daisy), a Maya (címszerep), a My Fair Lady (Eliza), A nagymama (Szerafin), a Marica grófnő (Bozsena), a Csárdáskirálynő (Cecília, Stázi), a Zsákbamacska (Reinerné), a Handa banda (Izabella), a Dobostorta (Fehérváry Jozefin), a Mágnás Miska (Nagymama), a Marica grófnő (Bozsena), a Lili bárónő (Agatha), a Menyasszonytánc (Majzikné) és a Párizsi élet (Quimper Karadek grófnő) című darabban. Lehoczky Zsuzsa az operett- és musicalirodalom szubrettszerepeinek kiváló megformálásáért, több évtizedes, sikerekben gazdag művészpályafutása elismeréseként 2004-ben Kossuth-díjat kapott. Művészetének további elismerései között van a Jászai Mari-díj (1966, 1974), az érdemes művész (1981) és a kiváló művész (1989) cím, a Déryné-díj (1993), valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (1995). 2004-től a Budapesti Operettszínház örökös tagja, 2007-ben a Magyar Operett Napja alkalmából életműdíjat kapott.