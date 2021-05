Fecskehotel Tiszafüreden

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta: a fecskehotel átadása mellett május 31-ig hatszáz műfészket – ötszáz molnárfecskéknek és száz füsti fecskéknek készültet – helyeznek ki a Tiszafüred és Poroszló között épült kerékpárút mentén, valamint a Tisza-tavat keresztező kerékpáros hídon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei. Reményét fejezte ki, hogy a hétfőn átadott fecskehotelben levő 24 műfészek közötti réseket is ki fogják tölteni a fecskék, így akár meg is duplázódhat abban a fészkelőhelyek száma. Bízik benne, hogy a hivatala által támogatott 8,6 millió forintos projekt segíti a csökkenő állományú fecskék megtelepedését. Mint rámutatott, a Tisza-tónál jelentős kerékpáros turizmus miatt a projekt jó lehetőséget ad az oda érkezők témával kapcsolatos érzékenyítésére, ezért tájékoztató táblákat is kihelyeznek.

Halmos Gergő, az MME ügyvezető igazgatója elmondta: céljuk minél több ember bevonása a természet- és madárvédelembe. Az ezredfordulót követő első két évtizedben felére csökkent molnárfecske- és füstifecske-állomány megtartásában alapvető feladat a meglévő telepek, évről évre használt fészkelőhelyek megóvása, fenntartása és lehetőség szerinti bővítése. A klímaváltozás fokozódásának hatására számos új szúnyogfaj és kártevő rovar érkezik Magyarországra, így a fecskék szerepe jelentősen felértékelődött, hiszen ők biológiai úton, plusz-környezetterhelés nélkül csökkentik a rovarok számát, emiatt közös érdek a megmaradt fecskeállomány megőrzése, a műfészkek kihelyezése és a jelenlegi fészkelőhelyek megóvása, bővítése. F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a fecskefészkeket telepítő programokban, hiszen „elképzelhetetlen az élet, a vidéki élet fecskék és fecskecsivitelés nélkül”.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere az eseményen elmondta, Tiszafüred önkormányzatának rendkívül fontos ez a kezdeményezés. Tavaly indították el a Fecskebarát Füred programot, amely során a közintézményekre ötven fecskefészket helyeztek ki. Ezeket a polgármester családjával készítette el az MME honlapján található útmutató alapján és ajánlotta fel az önkormányzat számára. A programhoz egyházi óvodák, iskolák is csatlakoztak – tette hozzá. Ujvári Imre arról is beszámolt, hogy a többi madárfaj számára eddig már több száz madárodút helyeztek ki Tiszafüred közterületein, parkjaiban. A kivitelezések, fejlesztések pedig mindig környezet- és állatbarát módon zajlanak a városban – hangsúlyozta a polgármester.