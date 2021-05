Előző írásunk

Szombaton és vasárnap az Ilfov megyei Ciolpani adott otthont a román motokrosszbajnokság második futamának, amelynek most is két háromszéki résztvevője volt. Tompa Krisztián az első, míg Ördög Zoltán az ötödik helyen zárta a viadalt, amely egyben a Balkán-bajnokság nyitófordulója is volt.